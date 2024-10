"Endlich", sagte Alba Berlins Tim Schneider nach dem ersten Sieg der neuen EuroLeague-Saison gegen Lyon gegenüber MagentaSport. Nach zunächst zwei Niederlagen zum Auftakt (Panathinaikos und Barcelona) der neuen Spielzeit galt das Spiel gegen ASVEL Villeurbanne, die in der Vorsaison den vorletzten Platz und damit einen vor Alba belegt hatten, als Maßstab.

Anhaltende Technikprobleme stören Spielfluss

Überschattet wurde die Partie aber in Teilen durch die vielen Unterbrechungen aufgrund technischer Probleme. "Ich habe noch nie ein so langes Spiel gespielt, mit so vielen Pausen. Es war sehr nervig für alle Beteiligten", meinte Schneider. Auch Hermansson pflichtete ihm bei: "Es war ein sehr komisches Spiel, einige Unterbrechungen wegen der Probleme mit der Uhr. Es war schwer, Rhythmus zu finden."