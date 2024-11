Die hitzigen Szenen ereigneten sich in den letzten Sekunden des Spiels. Bei einem Versuch, den Ausgleich zu erzielen, kam VanVleet mit Verteidiger Toumani Camara in Kontakt - doch die Pfeife der Schiedsrichter blieb stumm. Die Frustration des Guards entlud sich daraufhin in einem hitzigen Wortwechsel, der letztlich zu seiner Disqualifikation führte.