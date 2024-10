Mit Siegen gegen die Minnesota Timberwolves (110:103) und Phoenix Suns (123:116) ist den Los Angeles Lakers der erfolgreiche Start in die neue Saison gelungen. In beiden Spielen konnten die Kalifornier auf ihren Star-Forward Anthony Davis vertrauen. Im Saisonauftakt erzielte "die Braue" 36 Punkte, in der vergangenen Nacht waren es nochmal 35.

"Es ist sehr wichtig, dass er der Dreh- und Angelpunkt für uns jede Nacht ist", machte Co-Star LeBron James nach dem Sieg gegen Phoenix klar. "Wir wissen, was er für uns defensiv macht, aber auch offensiv müssen wir ihn überall auf dem Parkett anspielen. Und das haben wir in den ersten zwei Partien gemacht."

James tritt in seiner 22. NBA-Saison damit bewusst in den Hintergrund und lässt "AD" den Vortritt. Für den 39-Jährigen, der noch im laufenden Kalenderjahr die 40 erreicht, gibt es zunächst andere Ziele. "Ich versuche, jedes Spiel in dieser Saison zu spielen. Wir werden sehen, was passiert, wenn ich das nicht tue."