Über die Plattform "X" teilte der Slowene eine emotionale Textbotschaft, gerichtet an die Anhänger der Franchise. "Vor sieben Jahren kam ich als Teenager hier her, um meinen Traum zu verfolgen, Basketball auf dem höchsten Niveau zu spielen."

Gleichzeitig bedankte er sich bei den Fans für deren Unterstützung. "In guten wie in schlechten Zeiten, von Verletzungen bis zu den NBA Finals, hat sich euer Support nie verändert. Danke, dass ihr meine Freude in unseren besten Momenten geteilt und mir zugleich aufgeholfen habt, wenn ich am Boden war."