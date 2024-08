Mit 94:84 setzte sich der amtierende deutsche Meister durch, am besten scorten Devin Booker (21 Punkte) sowie Carsen Edwards (19). Am vergangenen Wochenende hatte es noch eine Pleite gegen Liga-Konkurrent Bamberg gesetzt, da hatten die deutschen Nationalspieler aber noch nicht das Training wieder aufgenommen.

Unsere Beine sind jetzt noch schwer, aber es ist ein Prozess, alle in ein System zu bringen, jeden kennenzulernen und in Basketball-Form zu kommen", wurde Coach Gordon Herbert zitiert. "Aber wir sind sehr zuversichtlich, dass wir in zwei, drei Wochen dort sein werden, wo wir sein müssen.“

Veolia Towers siegen in Rostock

Die Partie in Rostock wurde ebenfall unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen, gemäß der Towers war Kenneth Ogbe mit 14 Zählern der fleißgiste Punktesammler. Zweistellig scorten zudem Brae Ivey, Jordan Barnett, Camron Reece (je 12) sowie Keondre Kennedy (10). Hamburgs neuer Center Kur Kuath fehlte wegen Magenbeschwerden.

Hamburg führte an der Ostsee mit bis zu 26 Punkten und dominierten am Brett wie auch von der Dreierlinie. Rostock trat ohne Dominic Lockhart sowie Aigars Skele an, bester Scorer war Robin Amaize mit 18 Punkten.

Für die Seawolves war es die zweite Niederlage in der Vorbereitung, dem gegenüber stehen drei Erfolge sowie ein Remis gegen Utenos Juventus. Am Sonntag wird noch gegen die EWE Baskets Oldenburg getestet, am 7. September tritt man in Oranienburg gegen Alba Berlin an. Die Towers hatten zuvor Braunschweig und Oldenburg geschlagen, gegen Vechta setzte es dagegen eine Niederlage.