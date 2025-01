Die BG Göttingen und Trainer Olivier Foucart gehen getrennte Wege. Wie der Verein in einer Pressemitteilung verkündete, wurde der Belgier mit sofortiger Wirkung freigestellt.

"Wir haben uns diese Entscheidung alles andere als leicht gemacht. Olivier ist ein hervorragender Mensch, war immer loyal und mit seinem offenen Charakter eine absolute Bereicherung für die BG", wird Geschäftsführer Frank Meinertshagen in der Pressemitteilung zitiert.

"Aber auch wenn es uns menschlich unfassbar schwerfällt, haben wir eine Verantwortung für den Klub. So wie die Mannschaft in den vergangenen Partien immer wieder aufgetreten ist, wird ein Ligaverbleib kaum möglich sein." In dieser Saison haben die Veilchen bisher nur einen Sieg eingefahren und stehen mit einer Bilanz von 1-12 auf dem letzten Tabellenplatz. Der Rückstand auf Frankfurt beträgt bereits zwei Siege, das erste direkte Duell gewannen die Hessen mit 28 Punkten.

Über weite Teile der Saison waren die Niedersachsen schlichtweg nicht konkurrenzfähig, am Wochenende setzte es eine weitere deutliche Niederlage im Derby gegen die Löwen Braunschweig. Laut 3stepsbasket.com stellen die Göttingen sowohl die schlechteste Offense als auch die schlechteste Verteidigung der BBL.

Göttingen: Ist der Kader zu schwach?

"Wir lasten diese Auftritte nicht allein Olivier an, aber uns fehlt momentan die Überzeugung, dass er die Wende schaffen kann. Wir werden mit Olivier weiterhin freundschaftlich verbunden bleiben und wissen seinen Einsatz für die BG in den vergangenen dreieinhalb Jahren sehr zu schätzen", sagte Meinertshagen weiter. Ebenfalls ließen die Veilchen verlauten, dass sie sich bereits mit möglichen Nachfolgern beschäftigen und noch in dieser Woche einen Coach präsentieren wollen.

Foucart kam 2021 als Assistent des damaligen Coaches Roel Moors in die Universitätsstadt und übernahm dann nach Moors‘ Abgang 2023 die Verantwortung. Meinertshagen gab zugleich auch zu, dass der Kader womöglich nicht den Ansprüchen genügen würde. "Wir haben Olivier in dieser Saison mit einem sehr kleinen Team-Etat vor eine sehr schwere Aufgabe gestellt. Dennoch war er bereit, sich dieser Herausforderung zu stellen, was nicht viele Trainer gemacht hätten. Dafür sind wir ihm sehr dankbar. Im Nachhinein müssen auch wir uns eingestehen, dass wir es nicht geschafft haben, mehr Geld einzunehmen, um ihm ein höheres Budget zur Verfügung zu stellen."

Unruhe gab es zuletzt auch außerhalb des Spielfelds, Meinertshagen erhob via X schwere Vorwürfe gegen einen Sponsorenvertreter, der ihm gegenüber eine Kopf-Ab-Geste gemacht haben soll. Gleichzeitig gab es zuletzt Gerüchte über eine weitere Neuverpflichtung, laut Rupert Fabig (Hamburger Abendblatt) gilt Marcus Shaver Jr. aus der zweiten türkischen Liga als Wunschlösung.