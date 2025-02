"Es ist klar, dass Coach Spanoulis eine wichtige Rolle bei meiner Entscheidung gespielt hat. Wir kamen ziemlich schnell in Kontakt - er hat mich angerufen. Wir haben darüber gesprochen, was ich dem Team bringen kann, und er schätzte meine Fähigkeit, im Basketball zu gewinnen", sagte Theis in einem Video, das der Verein veröffentlicht hat.

"Ich spiele physisch in der Defensive, besonders in Pick-and-Roll-Situationen. Und in der Offensive habe ich mehrere Fähigkeiten, die ich einsetzen kann, darunter Switches und Drops. Ich habe viele Werkzeuge in meinem Arsenal, und das hat ihm gefallen. Und das ist großartig. Es ist ein unglaubliches Gefühl, von einem Coach zu hören, dass er dich wirklich will - besonders von jemandem, der als Spieler so erfolgreich war und diesen Wettbewerbsgeist im Basketball hat", führte Theis aus.

Theis kennt Spanoulis schon lange

Dass er Spanoulis schon seit vielen Jahren kennt, spielte auch in die letztendliche Entscheidung rein. "Ich glaube, wir haben uns vor sechs oder sieben Jahren im Urlaub zum ersten Mal getroffen. Das hat eine wichtige Rolle bei meiner Entscheidung gespielt", fügte er hinzu.