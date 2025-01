vor 1 Stunden Herbert mit lobenden Worten Unglaubliches Comeback: Weiler-Babb ist der MVP des FC Bayern München

Nach drei Niederlagen in Folge gelang dem FC Bayern München in der EuroLeague gegen die AS Monaco ein wichtiger Sieg. Entscheidend war dabei die Rückkehr von Nick Weiler-Babb sowie mal wieder die Wurfstärke im heimischen SAP Garden.