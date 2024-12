Quentin Grimes

In den zehn Spielen nach seiner erzwungenen Pause legte Grimes 13,9 Punkte auf und traf 47,2 Prozent seiner Dreier. In einer Phase, in der Luka, Kyrie und auch Klay Thompson ausfielen brachte er es in drei Spielen zwischenzeitlich auf 24,3 Punkte bei 59,5 Prozent aus dem Feld und 53,8 von draußen. Nach komplizierter Eingewöhnung fand Grimes seine Rolle in Dallas, brachte das neben Doncic und Irving so essenzielle Shooting, zusätzlich intensive Defense, gerade im Point of Attack. Kurz: Grimes spielte so, wie er es in New York während seiner ersten beiden Jahre angedeutet hatte. Er brachte das, weshalb die Knicks ihn einst nicht einen Donovan-Mitchell-Trade involvieren wollten.