Chicago Bulls: Was wurde in der Offseason gemacht?

Neben Caruso brachen mit Topscorer DeMar DeRozan (via Sign-and-Trade nach Sacramento) und Backup-Center Andre Drummond (Philadelphia) weitere Stützen weg, beide verließen die Windy City ohne einen Gegenwert (das stimmt nicht ganz, im DeRozan-Deal kam auch Chris Duarte nach Chicago). Das ist bitter, auch weil die Bulls beide schon im Februar hätten traden können, stattdessen klammerte man sich an die Hoffnung, noch die Playoffs zu erreichen.

Chicago Bulls: Die Zu- und Abgänge

Chicago Bulls: Was ist die Ausrichtung der Franchise?

So ist es mal wieder weder Fisch noch Fleisch, wenn es um eine Richtung der Franchise geht. Noch immer tummeln sich hier zahlreiche Veteranen, die ungern eine Saison abschenken würden, auf der anderen Seite gibt es mit Giddey, Buzelis oder mit Abstrichen Williams Spieler, denen Zeit eingeräumt werden muss, um zu sehen, zu was sie fähig sind.

Chicago Bulls: Wo liegen die Schwächen?

Es fehlt auf jeder Position Qualität. Vor allem im Frontcourt ist es nun ohne Drummond noch einmal dünner, Carusos Abgang reißt ein Loch in die Verteidigung. Mit dem Guard waren die Bulls meist um Längen besser an beiden Enden des Feldes. Wie sein Abgang aufgefangen wird, ist noch unklar.

Chicago Bulls: Prognose

Was Chicago weiterhin fehlt, ist ein echter Franchise Player, der so etwas wie Hoffnung versprüht. Den gab es zuletzt 2017 in Jimmy Butler und diesen vertrieb man vom Hof, seither steckt man mit einer kleinen Ausnahme (das erste Jahr mit Lonzo 2020/21) im unteren Mittelmaß fest. Darauf läuft es auch in der kommenden Saison hinaus, Chicago wird (wenn überhaupt) wieder um die unteren Play-In-Plätze spielen.