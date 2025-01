Andreas Obst war gegen Zalgiris Kaunas von der Dreierlinie mal wieder in Galaform und hatte mit acht verwandelten Dreiern einen großen Anteil am wichtigen Auswärtssieg der Bayern. Sein eigener Rekord geriet aber nicht mehr in Gefahr.

26 Punkte und acht verwandelte Dreier waren es für Obst in diesem so wichtigen Spiel für die Bayern, die durch den 97:82-Erfolg wieder auf Rang sechs sprangen und sich ein Polster von drei Spielen auf Kaunas verschafften. Nach einer guten ersten Halbzeit kamen die Gastgeber zwar noch einmal auf, doch die Bayern bewahrten die Nerven.

Carsen Edwards verwandelte zwei Dreier am Stück und dann war da auch noch Obst da. Der 28-Jährige verwandelte innerhalb von sechs Minuten sechs Dreier in Serie und bescherte den Bayern Mitte des Schlussabschnitts eine Führung von 18 Punkten. "Bei Andi bin ich nur noch überrascht, wenn er nicht trifft", gab Coach Gordon Herbert mit einem Lachen an.

Vertrauen unter Herbert

Unter ihm genießt Obst das Vertrauen, was er von Andrea Trinchieri oder Pablo Laso nicht immer bekam und spielt die mit Abstand beste EuroLeague-Saison seiner Karriere. Schon fünfmal verwandelte der gebürtige Hallenser in dieser Spielzeit mindestens sechs Dreier, dazu kam das Rekordspiel mit elf verwandelten Distanzwürfen gegen den FC Barcelona.

70 Dreier hat Obst nun in dieser EL-Saison versenkt, kein anderer Spieler hat mehr. Dazu kommt eine Quote von 45,5 Prozent bei 6,4 Würfen, was bei mindestens vier Versuchen pro Spiel nur von Ex-Alba-Spieler Sterling Brown (Partizan/45,9 Prozent) getoppt wird. Es beweist, dass Obst einer der besten Schützen der Welt ist. Wenn er mal heiß läuft, dann gibt es oft kein Halten.

Im dritten Viertel gelang sogar ein einbeiniger Treffer, obwohl Obst noch gestern im Podcast Abteilung Basketball angegeben habe, dass diese eher nicht versuchen wolle. Stattdessen wolle er das seinem Ex-Mitspieler aus Ulm, Tommy Klepeisz, überlassen. Gegen Kaunas packte er ihn trotzdem aus und traf - natürlich.

Obst als Spielmacher: "Toll organisiert"

"Andi hat solche Abende, an denen er solche Würfe trifft", stellte Carsen Edwards nüchtern fest, der ebenfalls wieder 24 Zähler zum Sieg beisteuerte. Und nicht nur das: Weil Shabazz Napier weiter mit einem grippalen Infekt fehlte, gab Obst auch noch den Backup-Spielmacher für Nick Weiler-Babb, laut Herbert habe er "das Spiel toll organisiert".