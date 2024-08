Über Titel wird beim ehemaligen Serienmeister aus Bamberg schon lange nicht mehr gesprochen, das Erreichen der Play-offs oder Play-ins gilt mittlerweile schon als Erfolg in Franken: Mit Platz elf verpassten die Baskets den letzten Play-in-Platz in der abgelaufenen Saison aber knapp. Die vergangene Spielzeit gestaltete sich erneut schwierig, nach einer 40-Punkte-Pleite im Franken-Derby mit den Würzburg Baskets wurde auch der Trainer gewechselt. Co-Trainer Arne Woltmann übernahm bis Saisonende von Oren Amiel.

Dementsprechend konnte die Trainersuche für die neue Saison früh angegangen werden - und mit der Verpflichtung des Ulmer Meistertrainers Anton Gavel gelang den Verantwortlichen ein echter Coup: Der ehemalige Bamberger Meisterspieler soll den Verein nun stabilisieren und in eine erfolgreichere Zukunft als zuletzt führen. Einen gewissen Glanz vergangener Tage bringt sein Name zudem mit sich.

Nur Tadda, Stanic und Wohlrath sind noch da

Genau wie der seines ehemaligen Mitspielers und aktuellen Kapitäns Karsten Tadda - eines Bamberger Urgesteins. Der blieb den Baskets zur neuen Saison erhalten, anders als die meisten seiner Mitspieler: Mit Center Filip Stanic und Flügelspieler Kevin Wohlrath kehrten lediglich zwei weitere Spieler aus der engeren Rotation nach Bamberg zurück. Mit Moritz Krimmer kam ein junger Power Forward nach Freak City, der in der Pro A in Trier eine überragenden Saison spielte und einer der besten Deutschen der Liga war.

Die meisten anderen Neuzugänge sind in Basketball-Deutschland dagegen noch weitgehend unbekannt und kommen aus kleineren Ligen: Mit Noah Locke kam der Topscorer der ungarischen Liga (23,6 Punkte pro Spiel), auch Ibrahim Watson-Boye (20,6 Punkte pro Spiel) konnte in der vergangenen Saison in Schweden als starker Scorer überzeugen. Mit den Guards Kyle Lofton und Ronaldo Segu sowie Big Man KeyShawn Feazell kamen weitere Spieler mit Potenzial. Aufgrund der Verletzung von Brandon Horvath wurde jüngst zudem Nik Dragan als weiterer Neuzugang präsentiert und mit einem Kurzzeitverttrag ausgestattet.