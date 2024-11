Olinde: "Starke Energieleistung"

"Starke Energieleistung", fasste Louis Olinde das Spiel direkt nach dem Abpfiff im Interview bei Dyn zusammen. Der Berliner Forward betonte, dass die "Energie eindeutig der Schlüssel" gewesen sei. Diese Einstellung war in der Schlussphase besonders spürbar, als die bereits arg dezimierten Albatrosse noch einmal alle Kräfte mobilisierten und durch Hustle-Plays den Gegner in die Knie zwangen. Olinde selbst trug mit zwölf Punkten, drei Rebounds und zwei Assists maßgeblich zum Erfolg bei. Besonders bemerkenswert war, dass Alba mit Olinde auf dem Court 18 Punkte mehr erzielte als Ulm - der Bestwert des Spiels.

Horror-Liste der Verletzten wird länger

Alba-Kapitän Martin Hermannsson, der an diesem Abend eine wichtige Rolle in der Defensive spielte, war erleichtert: "Jeder Sieg, den wir in dieser Phase holen, ist fantastisch und fühlt sich gut an. Ulm hat heute einige schwere Würfe getroffen, aber bessere Möglichkeiten haben sie kaum bekommen, weil unsere Defense so stark war."

Doch auch er sprach das wiederkehrende Verletzungspech des Teams an: "So langsam habe ich das Gefühl, dass irgendein Verletzungs-Fluch auf uns liegt - es ist verrückt." Gegen Ulm fehlten mit Matt Thomas, Malte Delow, Nicolo Spagnolo, Yanni Wetzell, Khalifa Koumadje und Justin Bean gleich sechs Stammkräfte. Während des Spiels musste William McDowell White gestützt vom Feld und Martin Hermannsson mit einer Blessur auf die Zähne beißen.

Für die Berliner bleibt zu hoffen, dass ihre beiden angeschlagenen Spieler schnell wieder auf die Beine kommen, denn in der kommenden Woche steht bereits der nächste Doppelspieltag in der EuroLeague vor der Türe. Zunächst ist am Dienstag (20 Uhr) EA7 Emporio Armani Mailand zu Gast, bevor es zum Duell mit dem FC Bayern am Donnerstag (20.30 Uhr) kommt. Am kommenden Sonntag (16.30 Uhr, LIVE bei Dyn), sind die Albatrosse dann in der BBL bei RASTA Vechta zu Gast.