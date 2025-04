Die Playoffs verpasst, große Namen haben enttäuscht und trotzdem gibt es keine personellen Konsequenzen an der Spitze: Wie Daryl Morey nach der Niederlage der Philadelphia 76ers gegen die Bulls erklärte, werden sowohl er als auch Head Coach Nick Nurse in der kommenden Saison weitermachen. "Wir erwarten mehr. Wir fühlen mit den Fans, die ihr Herzblut in dieses Team gesteckt haben und wissen, dass wir sie enttäuscht haben", so Morey auf der Pressekonferenz.