30. Washington Wizards

Der Plan der Wizards steht, Trade-Deadline hin, längste Siegesserie seit einem Jahr (drei in Folge) her: Washington möchte sehen, wie gut die Jungen - gerade Alexandre Sarr, Bilal Coulibaly und Bub Currington - sein können, weitere junge Spieler testen, dem Nachwuchs Leadership an die Seite geben und in den nächsten beiden Drafts möglichst hohe Chancen auf den Top-Pick haben. Könnte funktionieren. Khris Middleton statt Kyle Kuzma bringt Führung, Marcus Smart ebenso. Im Smart-Deal erhielten die Wizards zudem einen First-Round Pick. Der Rebuild geht unverändert weiter.

29. New Orleans Pelicans

Brandon Ingram spielt nicht mehr in New Orleans. Dafür kamen Kelly Olynyk und Bruce Brown aus Toronto. Ersterer könnte dank seines Shootings das Feld für Zion Williamsons Seite öffnen. Stellt sich nur die Frage, wie lang. Angesichts Dejounte Murrays schwerer Verletzung (Achillessehnenriss) lohnt sich vielleicht der komplette Neuaufbau. Zumal sich die Pelicans wegen einer nicht erreichten Maximalanzahl an Spielen theoretisch leicht von Zion trennen könnten. Ein Trade wäre natürlich erstrebenswerter. Das Problem: Zion sah zuletzt immer öfter aus wie Zion. So einen Spieler willst du nicht verlieren. Andererseits: Vielleicht ist es Zeit, ewige Hoffnung durch Planbarkeit zu ersetzen.

28. Charlotte Hornets

Mark Williams ist wieder da, Dalton Knecht wieder weg. Was bleibt: Charlotte gewinnt eher selten; zuletzt nur zwei seiner letzten zehn Spiele. LaMelo Ball fehlt immer wieder, Brandon Miller fällt nach einer Handgelenks-OP für den Rest der Saison aus. Interessanterweise hakt es vor allem offensiv (Offensive Rating 107,9, Rang 28), während statistisch "nur" zwölf Teams besser verteidigen als die Hornets (Defensive Rating 113,3). Am Ende orientiert sich Charlotte erneut Richtung Draft. Dazu passt, dass sie den Suns Jusuf Nurkic abnahmen, dafür einen 2026er First-Round Pick erhielten und Cody Martin sowie Vasilje Micic nach Phoenix schickten.

Mark Williams bleibt den Hornets erhalten. Chris Nicoll-Imagn Images

27. Utah Jazz

Einmal stand Danny Ainge nicht über den Dingen. Ohne genau zu wissen, was er da mit möglich machte, half er den Lakers und Mavs, Luka Doncic und Anthony Davis zu tauschen. Der Lohn: zwei Second-Rounder. Überhaupt blieben sich die Jazz treu. Ihren Cap Space nutzten sie, um Verträge aufzunehmen und für sich dabei Draftkapital herauszuhandeln. Gewinnen will Utah ohnehin erst in in mittelferner Zukunft. Insgesamt wurden aus Drew Eubanks und Patty Mills im Rahmen mehrere Deals fünf Second-Round Picks. Mo Bamba und Jalen Hood-Schifino wurden gewaivt. Utah will möglichst hoch picken. Daran dürfte sich so schnell nichts ändern.

26. Toronto Raptors

Kurzzeitig sah es so aus, als bekämen vollbesetzte Raptors es zusammen. Nach acht Siegen aus zehn Spielen verlor Toronto fünf der nächsten sechs. Nun ist Brandon Ingram da, allerdings noch nicht fit. Der Deal bleibt interessant. Wie passt Ingram, der den Ball gern lange um die Zone in der Hand hält, zu Scottie Barnes, der gern zum Ring ziehen würde? Zeit, sich ein Bild zu machen, haben die Raptors. Ingram verlängerte seinen im Sommer auslaufenden Vertrag. Zur neuen Saison dürfte er dann einen prominenten Neuen begrüßen. Trotz deutlich verbesserter Defense sollte Toronto beim Draft in gute Position kommen.

25. Philadelphia 76ers

Theoretisch ist noch alles drin. 1,5 Spiele fehlen den Sixers auf die Bulls und damit das Play-in. Von da ließe sich das Playoff-Schicksal drehen, bis in die Finals durchmarschieren. Oder eben nicht. Philly kommt einfach nicht in Schwung, verlor zuletzt fünf Mal in Folge. In drei Spielen war Joel Embiid dabei. Dass Paul George die schwächste Offensivsaison seit 2012/13 spielt, hilft nur bedingt. Phillys Saison wirkt, als fände sie einfach keine Startbahn, um endlich abzuheben. Ergibt es am Ende womöglich doch Sinn, noch mehr Niederlagen anzuhäufen, um den Top-6-geschützten Pick nicht an OKC zu verlieren?

24. Chicago Bulls

Zach LaVine spielt in Sacramento. Dafür startet Rookie Matas Buzelis regelmäßig. Obwohl sie seit dem LaVine-Trade keinerlei Gefahr mehr laufen, ihren Pick an die Spurs zu verlieren, haben sich die Bulls offenbar vollständig der Lottery verschrieben. Zuletzt gab es vier Niederlagen in Folge. Im ersten Spiel gegen die Pistons gelangen Chicago während Halbzeit eins schwindelerregende 29 Punkte. Einziges Problem: Die Sixers weigern sich einfach zu gewinnen, und damit stehen die Bulls, wo sie auch in den vergangenen Jahren gern standen: weiter auf einem Play-in-Platz.

23. Brooklyn Nets

Jordi Fernandez scheint etwas Gutes aufzubauen in Brooklyn - auch wenn sich das Front Office womöglich wünscht, es breche erst in den kommenden Jahren so richtig durch. Während der letzten zehn Spiele haben die Nets eine positive Bilanz. Dennoch blieben sie rund um die Deadline zurückhaltend. Cam Johnson spielt ebenso weiter im Barclays Center wie Nic Claxton. Und so bleiben die Nets unangenehm, spielen hart und überrumpeln so immer und immer wieder andere, theoretisch ambitioniertere Teams.

22. Portland Trail Blazers

Drei Mal verlor Portland zuletzt. Eine Überraschung? Durchaus. Zuvor siegten die Blazers in zehn aus elf Spielen. Während der letzten 14 Spiele besitzen sie die fünftbeste Defense der Liga (109,7). Rookie Donovan Clingan verteidigt den Ring verlässlich, auf dem Flügel hetzt Toumani Camara Gegenspieler in unendlich viele Fehler. Deni Avdijas Verpflichtung entpuppt sich als Steal. Sogar Scoot Henderson scheint langsam anzukommen (14,6 Punkte 43,8 3FG, 5,3 Assists im Januar), knickte zuletzt jedoch unglücklich um. Im letzten Monat wirkt Portland mindestens wie ein solides NBA-Team. Nur die Draft-Position gerät damit ein wenig in Gefahr.

21. Atlanta Hawks

Eigentlich sollte Atlantas Saison mit Jalen Johnsons Schulter-OP deutlich in Richtung Lottery tendieren - und das tut sie auch. Zumal die Hawks zur Deadline außerdem Bogdan Bogdanovic, der in diesem Jahr nur 25 Prozent seiner Dreier trifft, abgaben. Zwar musste sich Trae Young nach den All-Star-Nominierungen mit einem Gamewinner gegen Detroit kurz überzeugen, dass er eigentlich schon dazugehört. Insgesamt verlor Atlanta Ende Januar, Anfang Februar jedoch acht Mal in Folge - was auch notwendig ist, da sie ihren Pick an Sacramento verlieren, sollte er außerhalb der Top 12 landen.

20. Miami Heat

Butler-Saga beendet, immer noch nicht glücklich. Die Heat finden einfach nicht in die Saison, verloren zuletzt vier Mal in Folge. All Star Tyler Herro trifft im Februar bislang nur 23,3 Prozent seiner Dreier. Gleichzeitig stieß Neuzugang Andrew Wiggins gerade erst zum Team, absolvierte erst zwei Spiele. Die Kennenlernphase. Potenziell könnte Miami mit Wiggins und auch Kyle Anderson und Davion Mitchell (aus Toronto) noch gefährlicher werden. Vielleicht geht den Heat am Ende aber auch die Zeit aus.

19. Phoenix Suns

Das Philly des Westens. Wie die Sixers kommen auch die Suns nicht in Tritt. Jimmy Butler hätte das ändern sollen, spielt nun aber bei den Warriors. Kleiner Trost: Phoenix gelang es nicht nur, Jusuf Nurkic abzugeben, sie erhielten außerdem Cody Martin zurück, dessen Point-of-Attack- und Flügel-Defense Phoenix helfen sollte. Gleichzeitig fehlt weiterhin zu viel. Das Team wirkt etwas runder, auch dank Nick Richards, gleichzeitig scheint es einfach nicht zu passen. Zu selten entwickelt sich eine gemeinsame Dynamik - und am Ende reicht es womöglich nicht einmal fürs Play-in.

18. Orlando Magic

Als die Struktur eigentlich an Stabilität gewinnen sollte, brach alles zusammen. Kaum war Paolo Banchero zurück, begann Orlando zu verlieren und hörte lange auch nicht auf, als Franz Wagner ebenfalls zum Team stieß. Das Problem: Die Offense bleibt schwach, gleichzeitig rutschte die Defense im Januar auf Rang 14 ab (Defensive Rating 113,7). Plötzlich konnte sie nicht mehr kaschieren, Orlandos Net Rating war das drittschwächste der Liga (-10,9). Jalen Suggs’ Fehlen schmerzt, gleichzeitig beruhigten die Magic den Kurs etwas (drei Siege aus den letzten fünf Spielen). Dass zur Deadline keine offensive Unterstützung kam, verwundert. Fängt sich das Team zu den Playoffs?

17. San Antonio Spurs

Zuletzt verloren die Spurs häufiger, als dass sie gewannen. Dabei wollten sie mit De’Aaron Fox eigentlich die Anstrengungen Richtung Playoffs intensivieren. Urteile verbieten sich nach ein paar Spielen dennoch. Man muss sich erst kennenlernen. Gleichzeitig ist das Play-in bereits 3,5 Spiele weg, und Golden State hat sich ebenfalls verstärkt. Sollten die Spurs also Stephon Castle mehr Minuten mit Victor Wembanyma und Fox geben, Chris Paul häufiger von der Bank bringen und diesen Draft noch einmal nutzen, um möglichst viel Talent dazuzugewinnen? Oder sind dafür noch zu viele Spiele zu spielen?

Spielen gemeinsam bei den San Antonio Spurs: Victor Wembanyma und De’Aaron Fox. Reggie Hildred-Imagn Images

16. Detroit Pistons

Bereits jetzt haben die Pistons mehr Siege als ihnen viele Experten für die gesamte Saison zutrauten. Cade Cunningham spielte zurecht beim All-Star Game, führt Detroits Offense unaufgeregt an. Ausar Thompson kommt nach seinem Comeback immer besser in Schwung und eröffnet mit seiner Athletik und seinem Zug zum Korb offensiv neuen Möglichkeiten. Auch Jalen Duran übt immer mehr Druck auf den Ring aus. Die Pistons wirken relativ stabil, steckten auch eine kleine Niederlagenserie gut weg und dürfen sich, auch dank der Verpflichtung von Dennis Schröder, ernsthafte Hoffnungen auf die Playoffs machen..

15. Dallas Mavericks

Seit knapp drei Wochen leben die Mavs in einer neuen Realität. Sie tradeten für ein besseres Jetzt, vielleicht für eine freiere Zukunft (Stichwort: Supermax-Vertrag). Nur sieht beides weniger vielversprechend aus als vor dem Doncic-Trade. Mit einer Leistenverletzung fällt Anthony Davis noch ein gutes Stück aus. Gleiches gilt für Dereck Lively (Knöchel) und Daniel Gafford (Knie). Auch Dwight Powell fehlt. Heißt: Dallas, das gern ganz großen werden wollte, muss nun klein spielen. Beinahe ohne Bigs. Der Sieg gegen die Warriors war wichtig. Noch wichtiger ist ein Kyrie Irving in Gala-Form. Ein Abrutschen ans Ende des Play-in-Feldes (vielleicht sogar weiter?) ist angesichts der Verletzungen nicht ganz ausgeschlossen.

14. Sacramento Kings

Die ganz heiße Phase nach dem Coaching-Wechsel von Mike Brown zu Doug Christie ist vorbei. De’Aaron Fox spielt nun in San Antonio, dafür wechselte Zach LaVine zu den Kings. Dass sein Wurf noch irgendwo zwischen Chicago und Sacramento festhängt, muss keine Sorgen bereiten. Dafür traf LaVine über seine Karriere zu sicher. Gleichzeitig bleibt die Frage, wie sehr der Wechsel die Kings beflügeln kann. Markell Fultz’ Verpflichtung - der einstige Nummer-1-Pick fand im Sommer kein Team - ergibt angesichts des Point-Guard-Mangels Sinn. Sie nimmt Gestalter-Last von Malik Monk, ohnehin kein reiner Spielmacher. Jonas Valanciunas gibt lange vermisste Länge. Dennoch könnte alles mehr ein Schritt zur Seite als nach oben gewesen sein.

13. Golden State Warriors

Nun hat Steph Curry also endlich wieder einen zweiten Star an seiner Seite. Jimmy Butler bringt die lange vermisste Entlastung - und es lässt sich solide an. Die Niederlage in Dallas war unnötig und schmerzt, gleichzeitig stehen die Warriors mit Butler bei 3-1. Die Rotationen müssen sich natürlich noch finden. Gegen Houston starteten beispielsweise Brandin Podziemski und Moses Moody und spielten jeweils über 30 Minuten. Es funktionierte. Auch wenn ihre Shooting-Bedrohung er theoretisch war (3/11 3FG insgesamt). Genau die benötigen die Warriors aber. Zumal Jonathan Kuminga nach 21 Spielen Pause bald zurückkehren sollte. Viel Zeit bleibt Steve Kerr nicht. Findet er Lösungen, könnte Golden State gefährlich werden.

12. Milwaukee Bucks

Zwei Spiele gewannen die Bucks, seit sie Khris Middleton für Kyle Kuzma nach Washington schickten, zwei verloren sie. Kuzmas Dreier fiel dabei noch etwas weniger verlässlich als für die Wizards (22,2 Prozent 3FG). Gleichzeitig fehlt Giannis Antetokounmpo seit dem 2. Februar mit einer Wadenverletzung. Rückkehr ungewiss. Können sich die Bucks über Wasser halten? Insgesamt gibt ihnen Kuzma etwas mehr Länge und Athletik. Gleiches gilt für Kevin Porter Jr. und Jericho Sims. Den großen Sprung macht Milwaukee aber auch mit den Neuzugängen wohl eher nicht.

11. Indiana Pacers

Kurz vor dem All-Star Break verloren die Pacers erstmals seit Ende Dezember wieder zwei Spiele in Folge. Ansonsten nistete sich Kontinuität ein in Indiana. Die Trade-Deadline blieb ruhig, und die Pacers ziehen ihre Sache durch. Meistens gewinnen sie, selten dominieren sie, die Stellung als eines der besseren Teams im Osten wirkt jedoch gefestigt. Kleinere Fragezeichen hinterlässt die Defense. Im Januar noch die drittbeste der Liga, verteidigen im Februar statistisch nur noch acht Teams weniger effizient als Indiana. Das Net Rating ist sogar negativ (-4,1), die Bilanz leicht positiv (4-3).

10. Minnesota Timberwolves

Die Wolves verabschiedeten sich mit einem kleinen Statement in die All-Star-Pause. Ohne Rudy Gobert, Mike Conley und Julius Randle gewannen sie gegen OKC. Die Defense hat sich im Laufe der Saison stabilisiert (Defensive Rating 110,2, Rang 6), und auch das Net Rating ist positiv (+3,4, Rang 8). Rookie Rob Dillingham, für den Minnesota extra nach oben getradet hatte, bekommt zuletzt deutlich mehr Spielzeit. Problematisch ist weiterhin Conleys Einbruch. Vor seiner Fingerverletzung traf der Point Guard 37,1 Prozent seiner Würfe aus dem Feld. Mit Blick auf die Playoffs wäre der Veteran allerdings ungemein wichtig, um dem Team Struktur zu geben.

9. Los Angeles Clippers

Kawhi Leonard zurückzubekommen, war den Clippers nicht genug. Zur Deadline verpflichteten sie außerdem Bogdan Bogdanovic aus Atlanta. Der hat in dieser Saison zwar Probleme mit seinem Dreier (25 Prozent 3FG), dürfte der zweitbesten Defense der Liga mit seinem grundsätzlich vorhandenen Scoring-Punch von der Bank aber helfen. Entscheidend ist aber ohnehin Leonard. Wie viel des alten Kawhi steckt noch im zweifachen Finals MVP? Kann er fit in die Playoffs gehen - um dort fit zu bleiben? Mit Leonard, Bogdanovic und ihrer Defense wirken die Clippers in jedem Fall gefährlich. Buyout-Verpflichtung Ben Simmons bringt einen weiteren großen Körper. Was sonst beim Australier drin ist, muss sich zeigen.

8. Houston Rockets

Bis Ende Januar waren die Rockets eines der besten Teams der Liga. Dann folgten sechs Niederlagen in Folge, bis zum All-Star Break gewann Houston nur noch zwei Spiele. Dass Fred vanVleet seit Anfang Februar mit einer Knöchelverletzung fehlt, ist kein Zufall. Ohne ihren Point Guard fehlt den Rockets die ordnende Hand. Ihr Offensive Rating in den letzten neun Spielen ist gerade noch gut für Rang 23. Gleichzeitig rutschte die Defense ein Stück ab. Groß getradet hat Houston dennoch nicht. Offensichtlich wollen die Rockets auch in den Playoffs sehen, wen sie da genau haben. Mit Recht. Am Ende handelt es sich womöglich nur um eine Delle eines jungen Teams.

7. Los Angeles Lakers

Die Bilanz mit Luka Doncic ist noch überschaubar. Einmal gewann LA gegen die Jazz, einmal verlor man. Zudem setzte es gegen Charlotte eine Pleite im Mark-Williams-Bowl. Dass der Trade für den Center nicht durchging, dürfte die Lakers für den Rest der Saison verfolgen. Zwar verpflichteten sie Alex Len, doch es fehlt klar ein echter Big mit Starter-Potenzial. Gleichzeitig muss sich Luka erst in Form spielen. Ein Team mit Doncic und LeBron James hat theoretisch natürlich immer eine Chance. Gleichzeitig fehlt im Hier und Jetzt die Balance. Auch defensiv. Mit Luka, LeBron und Austin Reaves gelten drei Fünftel der Starting Five nicht zwingend als Defense-Spezialisten. Das trübt die Playoff-Perspektiven.

Luka Doncic hat bei den Lakers noch nicht zu seiner Stärke gefunden. Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

6. Memphis Grizzlies

Ungewohnt leise spielen sich die Grizzlies durch die Saison. Dafür umso erfolgreicher. Mit der siebtbesten Defense und der fünftbesten Offense der Liga stehen die Grizzlies derzeit auf Rang zwei im Westen. Ihr besonderer Offensivansatz ohne große Ballscreens und Pick and Rolls, dafür mit umso mehr Bewegung und Cuts stellt die Liga für den Moment vor Probleme. Wie alles in den Playoffs funktioniert, muss sich natürlich zeigen. Gleichzeitig spielt Jaren Jackson Jr. eine hervorragende Saison, während Ja Morant noch Steigerungspotenzial hat. Dazu kommt Memphis’ Tiefe, die sogar erlaubte Marcus Smart und Jack LaRavia abzugeben, ohne wichtige Rotationsspieler hinzuzugewinnen.

5. New York Knicks

Zur Trade-Deadline blieb es verdächtig still um die Knicks - die dennoch zeitnah mit Verstärkungen rechnen dürfen. OG Anunoby (Fuß) darf wieder voll trainieren, zudem kehrt Mitchell Robinson (Fuß-OP) ins 5-gegen-5-Training zurück. Letzterer muss nach der langen Pause natürlich erst seinen Rhythmus finden. Grundsätzlich gibt Robinson den Knicks Rebounding und vor allem Rim Protection. Letztere fehlt seit Saisonstart, was der Defense deutlich schadet. Spielt Robinson am Ende neben Towns und macht den Ring dicht, während vorne weiter eine der besten Offenses der Liga Defenses auseinander nimmt?

4. Denver Nuggets

Die Nuggets rollen, gewannen vor dem All-Star Break acht Spiele in Folge. Vor allem natürlich wegen Nikola Jokic. Aber auch wegen Jamal Murray. Im Februar trifft der Guard 42,1 Prozent seiner 6,3 Dreier pro Spiel, dazu 54,1 Prozent aus dem Feld. Murray scheint zurück zu sein und bildet mit Jokic wieder das beste Offensivduo der Liga. Dazu überstehen die Nuggets die Minuten ohne ihren MVP deutlich besser als in der Vergangenheit, was auch am verbesserten Spiel von Julian Strawther und Zeke Nnaji liegt. Denver attackiert, bewegt sich viel und stellt gegnerische Defenses damit permanent vor Probleme. Dazu stehen Russell Westbrook und Michael Porter Jr. kurz vor einer Rückkehr. Ohne großen Trade sind die Nuggets zurück im Contender-Kreis.

3. Boston Celtics

Der Meister zieht seine Sache durch. Sieben ihrer letzten acht Spiele gewannen die Celtics. Dazu legt Jayson Tatum im Februar knapp 30 Punkte bei 47,7 Prozent aus dem Feld und 40,6 Prozent von draußen auf. Und da Kristaps Porzingis ebenfalls zusehends seinen Rhythmus findet, rollt sich Boston langsam für die Playoffs warm.

2. Cleveland Cavaliers

De’Andre Hunter zu bekommen, ohne einen essenziellen Spieler ihrer Playoff-Rotation zu verlieren, war ein kleines Meisterstück der Cavs. Der Forward bringt Cleveland die lange benötigte Länge und Vielseitigkeit auf dem Flügel. Hunter kann sowohl auf der Drei als auch auf der Vier spielen, bringt Shooting (39,3 3FG), dazu einen gewissen Scoring-Punch, den die Cavs zwischen seinen Guards und Bigs so nicht hatten. Das macht das beste Team des Ostens noch gefährlicher. Vor allem rüstet der Deal Cleveland besser für die Playoffs.

1. Oklahoma City Thunder