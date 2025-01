Mit 27 Punkten Differenz lag Zalgiris Kaunas Mitte Oktober nach 26 Minuten beim Auswärtsspiel in Mailand zurück. 14 Spielminuten später konnte das zweitgrößte Comeback in die Geschichtsbücher der EuroLeague (EL) vermerkt werden, denn Kaunas drehte die Partie noch. Wenige Wochen später thronte der litauische Traditionsklub mit sechs Siegen aus sieben Spielen sogar allein an der Spitze der europäischen Königsklasse. Dem frühere Bamberger und Bayern-Trainer Andrea Trinchieri gelang es erneut: in der Underdog-Rolle mit einem der vermeintlich kleinsten Geldbeutel die EuroLeague zu verzaubern.

Trinchieri in Kaunas: Mit Arbeiter-Basketball an die Spitze

Wenn Trinchieri am heutigen Donnerstag (ab 19 Uhr) seinen ehemaligen Klub, den er von 2020 bis 2023 coachte sowie erstmals und gleich zweimal in die EL-Playoffs führte, empfängt, ist vom Zauber schon seit Längerem nicht mehr viel zu spüren. Kaunas rangiert inzwischen nur noch auf Platz 13. Seit dem Traumstart, der mit Bayerns 77:74-Hinspielsieg sein Ende fand, gewannen die Litauer um den ehemaligen NBA-Guard Lonnie Walker nur noch fünf von 16 Partien. Der Druck, den Abstand von aktuell einem Sieg auf Play-In-Platz zehn und zwei Siegen auf Gegner Bayern (Platz neun) nicht anwachsen zu lassen, ist dementsprechend hoch. Doch wie kam es zu dieser rasanten Gegenentwicklung?

Zunächst zeigt ein Blick auf die Ergebnisse der ersten Saisonwochen, dass Kaunas die EL nicht gerade mit Galavorstellungen anführte. Vier der sechs Siege kamen mit maximal drei Punkten Differenz zustande. Nur gegen Maccabi Tel Aviv, aktuell auf Platz 17, wurde mit mehr als sieben Zählern gewonnen. Die Partien waren sehr umkämpft und erinnerten an den Basketball früherer Jahrzehnte.

Zalgiris: Defensive nur noch stark statt überragend, Offensive stagniert

Im Schnitt gewann Kaunas mit 75,0 zu 71,4 Punkten. Trinchieris berühmt berüchtigte Betondefense, bei der vier oder fünf Spieler mit über 1,90 m Körpergröße auf dem Feld stehen und viele auf verschiedensten Positionen verteidigen können, brachte einmal mehr versiertesten Offensivspielern Sorgenfalten ein. In der Folge konnte Kaunas das geradezu astronomische Defensivniveau allerdings nicht halten. Seit dem achten Spieltag erlaubte Zalgiris 81,3 Punkte. Auf 100 Ballbesitze kassierte Kaunas immer noch überdurchschnittlich stabile 114,6 Gegenpunkte, aber nicht mehr die unangefochtenen 105,0 des Saisonstarts. Die gegnerischen Quoten stiegen leicht an, die Ballverluste sanken etwas.

Per Günther stellt das Erfolgskonzept von Zalgiris in Frage. IMAGO/Beautiful Sports

"Natürlich gibt es Klischees, dass sich das, wenn du über Verteidigung Spiele gewinnst, irgendwann abnutzt, weil andere Mannschaften sich ein bisschen eingrooven", ordnet MagentaSport-Experte und Ex-Nationalspieler Per Günther die Entwicklung bei Zalgiris Kaunas ein. "Dass der Saisonstart nicht nachhaltig war, habe ich mir schon gedacht. Wenn du regelmäßig 72 oder 73 Punkte machst, gewinnst du in der EuroLeague wahrscheinlich im Januar kaum noch Spiele, aber damit gewinnst du im Oktober."

Trinchieri: "Nicht einmal in der Lage, einen einfachen Pass zu spielen"

Während sich nominelle Topteams wie Olympiakos Piräus, Real Madrid, Fenerbahce Istanbul und Panathinaikos Athen zuletzt allmählich stabilisierten, stagnierte vor allem Kaunas‘ Offensive: Wie in den erfolgreichen ersten acht Spielen kommt Kaunas auch in den komplizierten Folgemonaten auf fast den identischen Wert von 110 Punkten auf 100 Ballbesitze, womit das Team in der Kategorie konstant auf dem vorletzten Platz steht.

Auf der Pressekonferenz nach der 64:83-Heimniederlage gegen Real Madrid Mitte Januar zeigte sich Andrea Trinchieri frustriert ob der offensiven Entwicklung: "Ich glaube, dass unsere Ballbewegung im Moment schrecklich ist. Wenn uns Gegner mit großen Körpern konfrontieren und die Passwege zumachen, sind wir nicht einmal in der Lage, einen einfachen Pass von Punkt A zu Punkt B zu spielen."

Über die Saison verteilt Kaunas die wenigsten Assists (15,1). Das Team um den ehemaligen Bayern-Spielmacher Sylvain Francisco kreiert kaum einfache Abschlüsse und weist mit 52 Prozent die zweitschwächste Zweierquote auf. Fast die Hälfte der Feldwürfe stammen von der Dreierlinie - die Quote ist mit 35 Prozent unterdurchschnittlich. Wie bei vielen seiner früheren Teams mangelt es auch Trinchieris diesjähriger Mannschaft häufig an Tempo, von dem ein im Ligavergleich limitiertes Offensivteam profitieren könnte. Laut Datendienst 3StepsBasket braucht Kaunas mit 14,7 Sekunden im Schnitt am viertlängsten für einen Abschluss. Zuletzt führte dies anders als zu Saisonstart auch nicht zu mehr Kontrolle. In den letzten zehn Spielen leistete sich Kaunas prozentual die zweitmeisten Ballverluste.

Zalgiris: Hoffnungsträger Smailagic tut sich schwer

Offensiven Beitrag erhoffte sich der Vorjahres-Dreizehnte, der im Sommer mit Keenan Evans seinen alles überragenden Spielmacher verlor, von den Ex-NBA-Spielern Alen Smailagic und Lonnie Walker. Laut Reporter Jonas Leksas vom litauischen Portal Krepsinis soll Big-Man Smailagic im vergangenen Sommer als Topverdiener nach Kaunas gekommen sein. In seinen zwei Jahren für Partizan Belgrad zeigte der Serbe häufig spektakuläre Ansätze, agierte aber teils unaufmerksam und foulanfällig. Der 29-malige NBA-Spieler kommt auch in Kaunas nicht über rund 13 Minuten pro Partie hinaus. Vor zwei Spieltagen erzielte er gegen Fenerbahce 24 Punkte, foulte sich aber in 19 Minuten aus dem Spiel, und Trinchieri machte auch in diesem Spiel teilweise seinem Unmut gegenüber Smailagics Defense Luft.

Smailagic spielte bei den Warriors in der NBA. IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto

Mit einigem Vorschusslorbeeren kam Anfang November Lonnie Walker nach Kaunas. Der 341-malige NBA-Spieler stand in der Saison 2022/23 noch in der Playoff-Rotation der Los Angeles Lakers und ist immer noch erst 26 Jahre jung. Daher waren einige Fans und Medien verwundert, dass er letztlich bei einem nominell kleineren EuroLeague-Klub unterschrieb. Kurioserweise stürzte Kaunas mit seiner Verpflichtung direkt im Anschluss an den Traumstart mit sechs Siegen aus sieben Spielen tabellarisch ab.

Startransfer Walker "hilft dem Team nicht genug" nach heißem Start

Walkers Saison verläuft unstet: Bei seinen ersten beiden Einsätzen kam er auf insgesamt acht Punkte bei nur drei Treffern aus 18 Feldwürfen. Anschließend trumpfte der Guard allerdings auf mit 20,0 Punkten in den sieben Spielen. In dieser Phase wurde in Medienkreisen vermehrt diskutiert über eine NBA-Ausstiegsklausel, die laut BasketNews-Redakteur Donatas Urbonas bis zum 18. Februar gelten soll.

In den letzten sieben Partien jedoch kam er wiederum nur auf 10,9 Punkte und 24 Prozent Trefferquote bei üppigen sieben Dreierversuchen pro Spiel. Plötzlich wurde er zu einem Gesicht der Talfahrt. Vor dem Spiel in Berlin Mitte Dezember sprach Trinchieri noch recht besonnen Walkers Verbesserungsbedarf in der Defensive an. Auf der Pressekonferenz nach dem Real-Spiel Mitte Januar wurde der Italiener schon deutlicher: "Er muss an beiden Enden des Feldes besser spielen. Er hilft dem Team nicht genug."

Offensivstützen mit Defensivproblemen - und umgekehrt

Walker fehlt weiterhin ein natürlicher Rhythmus im Spiel. Laut 3StepsBasket nehmen mit Paris‘ Nadir Hifi und Bayerns Carsen Edwards nur zwei Spieler auf 100 Ballbesitze mehr Feldwürfe als Walker. Seine Quoten sind mit 46 Prozent im Zweier- und 35 Prozent im Dreierbereich eher dürftig. Vor allem nur 1,9 Assists bei 2,2 Ballverlusten sind für seine dominante Kreativrolle zu wenig. Hinzu kommt, dass neben Walker (14,0 Punkte) auch Francisco (13,1, kein anderer Kaunas-Spieler mit mehr als 8,7) oft zu isoliert agiert. Erst in zwei Spielen erzielten beide Hauptsäulen der Zalgiris-Offensive mindestens 15 Punkte.

Walker kommt in Kaunas noch nicht in Fahrt. IMAGO/ABACAPRESS

Insgesamt besteht eine recht deutliche Schere im Kader zwischen Spielern, die sich primär über das Scoring definieren, und harten Verteidigern wie Dovydas Giedraitis, Edgaras Ulanovas, Arnas Butkevicius und Matt Mitchell, von denen jedoch niemand mehr als rund sechs Punkte pro Spiel auflegt. Die beiden besten Scorer, Walker und Francisco, spielen nur rund 23 Minuten im Schnitt. Die Topscorer drei und vier, Deividas Sirvydis und Alen Smailagic, stehen gar nur 16 respektive 13 Minuten auf dem Feld.

Ein Spieler, der zu Saisonbeginn noch Offensive und Defensive vereinte, war Dovydas Giedraitis. Der 24-jährige Litauer, der in der Vorsaison primär für Defense das Parkett betrat, kam in den ersten sieben EL-Spielen auf 11,0 Punkte bei einer kaum zu haltenden Trefferquote von 68 Prozent aus dem Feld. Seitdem halbierte sich seine Ausbeute in etwa (4,9 Punkte, 36 Prozent).

Eine Konstante bleibt Energizer Butkevicius, der nur fünf Punkte auflegt, aber 43 Prozent seiner Dreier verwandelt, verlässliche Entscheidungen trifft und auf Positionen Eins bis Vier Offensivspieler an die Kette legt. Mit Butkevicius auf dem Feld ist Kaunas laut 3StepsBasket auf 100 Ballbesitze um 16 Punkte besser als ohne ihn. Gegen Bologna, Kaunas‘ einzigem Sieg aus den letzten sieben Partien, avancierte er Mitte Januar zum Matchwinner mit elf Punkten, fünf Rebound und drei Ballgewinnen in 31 Minuten.

Overperformen als Standard?

Neben inkonstanten Scoring-Ausbrüchen von Francisco bewahrte sich Butkevicius vielleicht als Einziger den Saisonstart-Zauber. In den letzten zwei Spielen lag die Magie sogar auf der gegnerischen Seite: Bei den jüngsten Niederlagen bei Panathinaikos und Fenerbahce verspielte Trinchieris Team Vorsprünge von 20 respektive zwölf Punkten. Laut 3StepsBasket gewinnt Kaunas über die Spielzeit die erste Halbzeit sogar mit 4,3 Punkten Differenz (Platz eins) und verliert die zweite Hälfte mit 5,5 Zählern (letzter Platz).