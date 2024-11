In Abwesenheit des verletzten Ja Morant übernahm Pippen Jr. in dieser Saison die Geschicke im Spielaufbau der Memphis Grizzlies und überzeugte hier von Beginn an. Insgesamt 30 Punkte (Karrierebestwert) sowie zehn Vorlagen steuerte der 24-Jährige zum jüngsten Sieg bei.