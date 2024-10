Kein Team war in dieser Offseason so umtriebig wie die New York Knicks. Das Team aus dem Big Apple stockte den Kader nach dem etwas enttäuschenden Aus in den Conference Semifinals noch einmal ordentlich auf. Das hat jedoch seinen Preis.

Die Offseason in New York

New York Knicks: Was wurde in der Offseason gemacht?

Wenn in der Preseason nichts mehr Relevantes passiert, dann haben die Knicks sowohl für den ersten als auch den letzten großen Move gesorgt. Mit einem Deal für Mikal Bridges wurde die Trade-Season offiziell eröffnet, der Forward kam über die Brooklyn Bridge nach Manhattan und schloss sich seinen Ex-College-Teamkollegen Jalen Brunson, Josh Hart sowie Donte DiVincenzo an.

Dafür gaben die Knicks unter anderem Bojan Bogdanovic sowie vier Erstrundenpicks ab, was ein stolzer Preis für den Swingman war. Dazu wurde Free Agent O.G. Anunoby für fünf weitere Jahre und einen beeindruckenden Betrag von 212,5 Millionen Dollar gehalten. Darüber hinaus setzte auch Star-Guard Jalen Brunson seine Unterschrift unter einen neuen Vertrag. Der Spielmacher verlängerte zwar zum maximalen Betrag (4 Jahre, 157 Mio.), hätte aber mehr bekommen können, wenn er mit seiner Unterschrift noch ein Jahr gewartet hätte.

Es gab den Knicks finanziellen Spielraum, den für ein anderes Manöver benötigten. Ende September fädelte New York einen Trade für All-Star Karl-Anthony Towns ein, dafür wurden Julius Randle und DiVincenzo abgegeben (mehr dazu hier). Dazu wurde mit Cam Payne ein weiterer Guard zum Minimum geholt und Backup-Big Precious Achiuwa gehalten. Dazu unterschrieb auch Coach Tom Thibodeau einen neuen Dreijahresvertrag und im Draft wurden Guard Tyler Kolek sowie unter anderem der deutsche Big Man Ariel Hukporti (58. Pick) gezogen, der frühere Ludwigsburger unterschrieb zunächst einmal einen Two-Way-Vertrag, der durch den Towns-Trade womöglich noch zu einem Standard-Vertrag in der NBA umgewandelt werden könnte.

Neben den getradeten Spielern verließen auch Alec Burks und Isaiah Hartenstein den Big Apple. Vor allem der Abgang von Hartenstein (ging zu den Oklahoma City Thunder) schmerzt, der Deutsche war in den Playoffs als Starter enorm wertvoll. Mit Towns haben die Knicks nun einen Fünfer mit ganz anderen Fähigkeiten.

New York Knicks: Alle Zu- und Abgänge

Zugänge: Mikal Bridges (Brooklyn Nets), Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves), Cameron Payne (Philadelphia 76ers), Tyler Kolek, Pacome Dadiet (beide Draft)

Abgänge: Bojan Bogdanovic, Shake Milton (beide Brooklyn Nets), Alec Burks (Miami Heat), Julius Randle, Donte DiVincenzo (beide Minnesota Timberwolves), Isaiah Hartenstein (Oklahoma City Thunder), DaQuan Jeffries (Charlotte Hornets), Mamadi Diakite (Phoenix Suns)

New York Knicks: Alle Verträge im Überblick (in Mio. Dollar) Spieler Position 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 Karl-Anthony Towns Center 49,2 53,1 57,1 61,0* UFA O.G. Anunoby Forward 36,6 39,6 42,5 45,4 48,4 Jalen Brunson Guard 25,0 34,9 37,7 40,5 43,3* Mikal Bridges Forward 23,3 24,9 UFA - - Josh Hart Forward 18,1 19,5 20,9 22,4** UFA Mitchell Robinson Center 14,3 13,0 UFA - - Precious Achiuwa Center 6,0 UFA - - - Miles McBride Guard 4,7 4,3 4,0 UFA - Jericho Sims Center 2,1*** UFA - - - Cameron Payne Guard 2,1 UFA - - - Tyler Kolek Guard 2,1 2,2 2,3 2,5** RFA Pacome Dadiet Guard 1,8 2,9 3,0** 5,4** RFA

New York Knicks: Was ist die Ausrichtung der Franchise?

Über 50 Jahre ist es nun her, dass die Knicks die Larry O’Brien Trophy (damals war sie noch nach Walter A. Brown benannt) in den Big Apple holen konnte, das soll sich in den nächsten Jahren ändern. Unter Präsident Leon Rose haben sich die Knicks in den vergangenen Jahren von einer Chaos-Franchise zu einer vorbildlichen Organisation verwandelt. In diesem Sommer wurde nun erstmals aggressiv agiert, um nach zwei Teilnahmen an den Conference Semifinals luftigere Regionen zu erreichen.

Der Kern der Mannschaft steht, mit Brunson, Anunoby, Hart und nun auch Towns hat man vier Säulen langfristig an sich gebunden. So scheint es verschmerzbar, dass New York durch den KAT-Trade in naher Zukunft finanziellen Zwängen unterlegen sein wird. Einzig hinter Bridges stehen noch kleinere Fragezeichen, Berichten zufolge ist man aber optimistisch, dass auch der Forward früher oder später langfristig in New York unterschreiben wird.

Tom Thibodeau ist der Head Coach der New York Knicks. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

New York Knicks: Wo liegen die Schwachstellen?

Im Vorjahr war spätestens seit der Randle-Verletzung alles auf Brunson zugeschnitten, nun stehen dem Guard mit Bridges und Towns zwei weitere gute Offensivspieler zur Seite, die den Spielmacher entlasten sollten. Aber: KAT ist alles andere als ein Thibodeau-Center, die vor allem den Ring beschützen und harte Blöcke setzen sollen.

Dazu drängt sich die Frage auf, was passiert, wenn Robinson wieder fit ist. Kommt er von der Bank? Muss ein Flügelspieler (vermutlich Hart) weichen? Dazu ist die Bank bisweilen sehr dünn besetzt. Womöglich werden die Knicks hier noch aktiv, doch derzeit sind es gerade einmal acht, mit viel Wohlwollen (kann man Payne vertrauen?) neun gestandene NBA-Spieler. Die Boston Celtics bewiesen zwar im Vorjahr, dass das reichen kann, allerdings war ihre Top-6 noch einmal eine Ecke besser.

New York Knicks: Prognose

Wenn die Vergangenheit etwas gelehrt hat, dann, dass neu zusammengestellte Team immer etwas Zeit brauchen. Gleichzeitig ist Thibodeau berüchtigt dafür, dass er vor allem in der Regular Season das Maximum aus seinen Teams herauspressen kann. 50 Siege sollten mit dieser Truppe zu schaffen sein.