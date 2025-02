Mit Trades von zwei künftigen Hall-of-Famern ist es in dieser Woche vielleicht noch nicht getan. Bekanntermaßen wird vor der Deadline ein Abnehmer für Jimmy Butler gesucht, der anscheinend schon mehrere mögliche Deals blockiert hat, weil er unbedingt zu den Suns wechseln möchte. Die Suns wiederum sind nun auch anderweitig im Gespräch.

Nach bloß zwei Jahren im Suns-Jersey ist diversen Berichten zufolge die Situation von Kevin Durant wieder fluide. Phoenix-Besitzer Mat Ishbia hatte noch im Sommer gesagt, man werde KD auf keinen Fall traden, aktuell hören sich die Suns jedoch Angebote für den neuntbesten Scorer der NBA-Geschichte an.

Womöglich muss Phoenix seinen Vertrag "benutzen", um Butler zu bekommen. Noch lieber hätten die Suns vermutlich Devin Booker, Durant UND Butler, dafür müssten sie jedoch Bradley Beal davon überzeugen, auf dessen No-Trade-Klausel zu verzichten. Noch ist ihnen das aber nicht gelungen.

Unabhängig von Butler gibt es logischerweise einige Interessenten für Durant, insbesondere die Golden State Warriors sollen intensiv an einer Wiedervereinigung arbeiten. Auch die Mavs "träumen davon", KD zu sich zu lotsen, wie The Athletic berichtet. Grundsätzlich soll die Chance recht hoch sein, dass Durant bis zur Deadline am Donnerstag bei einem anderen Team landet.

Wie könnten Deals für ihn aussehen? Wir stellen einige Ideen vor …

Rückkehr in die Bay Area

Aktuell scheint Golden State sozusagen der Anführer im Clubhouse zu sein - irgendeinen All-Star wollen sie dem Vernehmen nach unbedingt in dieser Woche holen, Durant hat offensichtlich eine recht erfolgreiche Vergangenheit mit insbesondere Stephen Curry. Möglich wäre …

Golden State bekommt Phoenix bekommt Kevin Durant Andrew Wiggins, Jonathan Kuminga, Dennis Schröder, Erstrundenpick 2025 (via Golden State)

Die einfache Lösung; Phoenix bekäme mit diesem Deal etwas dringend benötigte Tiefe, zwei gute Two-Way-Veteranen (insbesondere Wiggins spielt ein gutes Jahr und wäre für Phoenix potenziell sehr wertvoll) und ein Talent in Kuminga, dazu den Pick.

Golden State kann theoretisch auch mehr draufpacken - abgesehen von 2030 haben die Warriors jeden ihrer eigenen Erstrundenpicks über die nächsten Jahre zur Verfügung. In Sachen Athletik und Zukunftsperspektive würde Golden State durch diesen Deal verlieren, die Qualität des Teams für ein letztes Hurra mit dem Curry/Green-Kern würde natürlich aber steigen.

Wem das zu einfach ist, beziehungsweise wer zwei Fliegen mit einer Klatsche schlagen möchte, so könnte die Erweiterung des Deals aussehen:

Golden State bekommt Phoenix bekommt Miami bekommt Kevin Durant Jimmy Butler Andrew Wiggins, Jonathan Kuminga, Dennis Schröder, Erstrundenpick 2025 (via Golden State), Erstrundenpick 2025 (via Utah, Cleveland oder Minnesota)

(Auch hier: Miami könnte natürlich mehr Picks von den Warriors (oder Suns) fordern. Finanziell funktioniert dieser Trade, was angesichts der Lage insbesondere bei den Suns ja schon die halbe Miete ist.)

Ist es für Phoenix eigentlich unlogisch, Durant de facto für Butler einzutauschen? Ja, vermutlich. Den Insidern Jake Fischer und Marc Stein zufolge scheinen sie sich aber wirklich mit dieser Möglichkeit zu befassen, da sie Butler anderweitig wohl nicht bekommen. Logik ist ohnehin nicht das Leitmotiv der Ishbia-Suns.

Im vergangenen Sommer kamen Gerüchte über das Interesse Houstons an Durant auf. Erik Williams-USA TODAY Sports

Junge Contender werden ernst

Die Western Conference wird eigentlich nicht mehr von den alten Teams dominiert. Hinter OKC stehen in der Tabelle mit Memphis und Houston zwei Teams, die in den Playoffs noch wenig bis gar nichts bewiesen haben und insbesondere in Houston auch ein klares Defizit in Sachen (Crunchtime-)Scoring aufweisen. Könnte KD eines dieser Teams zum Meister machen? Zwei Ideen:

Memphis bekommt Phoenix bekommt Kevin Durant Marcus Smart, Brandon Clarke, Luke Kennard, John Konchar, zwei Erstrundenpicks

Phoenix würde durch diesen Deal tiefer werden, gerade Clarke als zusätzlicher Big Man würde eine Lücke stopfen. Die Erstrundenpicks wären zumindest ein Anfang, um irgendwann wieder etwas Spielraum für die Zukunft zu kreieren oder sie (es ist ja Phoenix!) in weiteren großen Deals zu verscherbeln. Natürlich ist hier eigentlich kein Asset für sich reizvoll genug, um jemanden wie Durant abzugeben. Trotzdem: Morant, Bane, Durant und Jackson klingt nicht sooo verkehrt …

Houston bekommt Phoenix bekommt Kevin Durant Fred VanVleet, Jabari Smith Jr., Erstrundenpick 2027 (via Phoenix)

Houston hat im Lauf der Saison immer wieder betont, dass man nichts am Kern verändern und diese Spielzeit mit dem aktuellen Team beenden will. Noch im Sommer 2024 allerdings hatten sie Interesse an Durant angemeldet. Und eigentlich ist kein Team besser dafür prädestiniert, mit den Suns zu verhandeln - unter anderem besitzen die Rockets den ungeschützten 2027er Erstrundenpick der Suns sowie den 2029er. In gewisser Weise hat Houston vergangenen Sommer darauf gewettet, dass das Kartenhaus in Phoenix irgendwann einstürzt.

Wenn sich die Rockets einschalten, haben sie ohnehin nahezu alle erdenklichen Picks und Asset-Kombinationen zur Verfügung. Sie könnten nahezu jedes Angebot anderer Teams torpedieren. Youngster wie beispielsweise Reed Sheppard oder Cam Whitmore knacken bei ihnen kaum die Rotation, hätten aber zweifelsohne hohen Trade-Wert.

Könnte ein Closing Lineup aus Green, Brooks, Thompson, Durant und Sengün den Westen gewinnen? Vielleicht? Sie müssten es nur eben selbst herausfinden wollen.

Kevin Durant äußerte bereits mehrfach seinen Respekt für den dreifachen MVP Jokic. Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports

Ab nach Hause?!

Laut den Buchmachern in Las Vegas sind interessanterweise die Washington Wizards aktuell das wahrscheinlichste nächste Team von Durant, der aus der Gegend rund um die US-Hauptstadt stammt. Wir können uns beim besten Willen nicht vorstellen, was die Wizards mitten im Rebuild (aktuell 8-41) mit einem 36-jährigen Superstar anfangen sollen, aber erwähnen wollten wir es:

Washington bekommt Phoenix bekommt Kevin Durant Jordan Poole, Richaun Holmes, Jonas Valanciunas, irgendwelche Picks

Ergibt für uns keinen Sinn, aber wer weiß?

Das dreiköpfige Forward-Monster

Kleine Idee für zwischendurch:

Orlando bekommt Phoenix bekommt Kevin Durant Jonathan Isaac, Cole Anthony, Anthony Black, drei Erstrundenpicks

Ja, wir würden uns ein Lineup mit Suggs, Wagner, Durant, Banchero und Carter gerne ansehen. Leider passt Durant mit seinen Wurffähigkeiten wohl nicht ins Beuteschema der Magic (und ist 14 Jahre älter als Banchero).

Einhorn-Party in Milwaukee

Auch Milwaukee soll an Durant durchaus interessiert sein. Schwierig ist bei den Bucks allerdings, dass sie genau wie Phoenix ein Second-Apron-Team sind und daher nicht mehrere Gehälter miteinander kombinieren können, um das 51-Mio.-Dollar-Gehalt von Durant auszugleichen, was einen Deal mit beispielsweise Khris Middleton + x schwierig macht. Möglich wäre dafür:

Milwaukee bekommt Phoenix bekommt Miami bekommt Kevin Durant Jimmy Butler, MarJon Beauchamp Damian Lillard, Erstrundenpick 2025 (via Utah, Cleveland oder Minnesota), 2031er Erstrundenpick (via Milwaukee)

Hmm. Löst ein paar Probleme. Milwaukee bräuchte dann ziemlich sicher noch einen günstigen Point Guard. Durant und Giannis zusammen allerdings könnten im Osten durchaus Angst und Schrecken verbreiten, oder?

No-Joke in Denver

Die Nuggets sind eigentlich wahrscheinlich kein echter Kandidat - ein Trade für Durant wäre nur möglich, wenn Michael Porter Jr. involviert wird, und der soll laut Michael Malone "auf keinen Fall" getradet werden. Allerdings trifft Malone diese Entscheidung ja gar nicht; diese Aufgabe hat das Front Office. Der folgende Deal würde funktionieren:

Denver bekommt Phoenix bekommt Kevin Durant Michael Porter Jr., Christian Braun, Zeke Nnaji

Phoenix würde sich dadurch verjüngen. Denver wäre in der Spitze definitiv besser - und würde Durant mit Russell Westbrook vereinen! Problematisch ist nur: Die Nuggets sind ohnehin schon dünn besetzt, hierdurch würden sie das noch verstärken und sich entsprechend noch abhängiger von verletzungsanfälligen Spielern wie Durant und Jamal Murray machen.

Durant ist zudem teurer, und eigentlich gibt man in Denver nicht so gern Geld aus. Es ist also unwahrscheinlich. Aber: Murray, Westbrook/Strawther/Watson, Durant, Gordon, Jokic - wäre das der Favorit auf den Titel 2025?

Bei den Olympischen Spielen gewannen Curry, James und Durant (v.l.n.r.) zusammen Gold. Folgt eine Reunion in der NBA? Rob Schumacher-USA TODAY Sports

Die drei Amigos

Eine kleine Quatsch-Idee möchten wir zum Abschluss noch präsentieren. Denn: Angeblich suchen die Warriors sogar nach Möglichkeiten, Durant UND LeBron James in die Bay Area zu holen, um die drei großen Stars ihrer Ära außerhalb von Team USA noch einmal zu vereinen. LeBron hat eine No-Trade-Klausel und gesagt, dass er sich darauf freut, mit Luka Doncic bei den Lakers zu spielen, aber träumen darf man ja, richtig?

Dieser 4-Team-Trade funktioniert finanziell und - naja - mehr nicht, aber wir wollten es erwähnen.

Los Angeles bekommt Golden State bekommt Phoenix bekommt Miami bekommt Andrew Wiggins, Draymond Green Kevin Durant, LeBron James Jimmy Butler Dennis Schröder, Gary Payton II, Kevon Looney, Jonathan Kuminga, Moses Moody, Gui Santos