Im Gegenzug wechseln gemäß Shams Charania (ESPN) Bruce Brown Jr. und Kelly Olynyk zu den Pelicans, die zudem einen Erstrundenpick sowie einen weiteren Second Rounder erhalten. Bei dem Erstrundenpick soll es sich um ein Auswahlrecht der Indiana Pacers für das Jahr 2026 handeln, dieser ist Top-4-geschützt.

Neben den Raptors hatten wohl auch die Atlanta Hawks Interesse an Ingram, dessen Vertrag in diesem Sommer ausläuft. Es wird erwartet, dass sich der 27-Jährige früher oder später mit den Kanadiern auf einen neuen Vertrag einigen wird. Der Forward soll an der Seite von Scottie Barnes, R.J. Barrett und Immanuel Quickley den Kern des Teams bilden.