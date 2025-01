Um nicht mit leeren Händen dazustehen, erwägt das Team nun, ihn noch vor der Trade-Deadline am 6. Februar abzugeben. Laut verschiedenen Berichten gibt es bereits einige Interessenten für De'Aaron Fox. Besonders die San Antonio Spurs werden immer wieder als mögliches Ziel genannt. Die Kombination aus Fox und dem aufstrebenden Superstar Victor Wembanyama könnte in Texas eine neue Ära einläuten. Doch auch andere Teams dürften sich in den kommenden Tagen in das Rennen um den explosiven Guard einschalten.