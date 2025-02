Utah wird darüber hinaus mit einem Zweitrundenpick sowie Cash entschädigt. Die Clippers sparen somit rund acht Millionen Dollar, womit sie sich selbst aus der Luxussteuer manövrieren. Die Jazz hatten dagegen noch reichlich Platz und schlucken so vor allem den Vertrag von Tucker (11,5 Millionen Dollar), der schon die komplette Saison nicht mehr beim Team war.

Darauf hatten sich die Clippers und der 39-Jährige geeinigt, nachdem man im Sommer keinen Trade für den Oldie gefunden hatte. Auch Bamba spielte in L.A. kaum eine Rolle, in 28 Einsätzen verbuchte der Center nur durchschnittlich 12,6 Minuten.

Clippers könnten auf dem Buyout-Markt aktiv werden

Bambas Spot dürfte eins-zu-eins von Eubanks übernommen werden, der im Vorjahr bei den Phoenix Suns auch in den Playoffs der Backup-Center war. In Utah spielte Eubanks durchschnittlich 15,4 Minuten und legte dabei 5,8 Zähler sowie 4,5 Rebounds auf. In Mills (36) erhalten die Clippers einen weiteren Veteran, der aber vermutlich kaum eine Rolle spielen wird.