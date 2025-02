Suns-Spieler wehren sich gegen Gerüchte über toxische Atmosphäre

Am Tag nach der Veröffentlichung des Berichts zur angeblich "toxischen" Stimmung in der Suns-Kabine, äußerte sich auch Grayson Allen zu den Gerüchten. Allen, der selbst in der Vergangenheit von Trade-Gerüchten betroffen war, konnte sich gut in die Situation hineinversetzen. "Es fühlte sich ein bisschen so an, wie damals in Milwaukee", sagte Allen. "Aber hier ist es dieses Jahr etwas extremer."