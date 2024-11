In der Halbzeitpause war es soweit. Die Nummer 15 der Toronto Raptors, Vince Carter, wurde feierlich unter die Decke der Scotiabank Arena in Toronto gezogen. Der Forward spielte sieben Jahre für die Kanadier und half dabei, der Franchise nachhaltigen Respekt einzubringen.

Carter hatte seinen 22 Jahre andauernde Karriere in Toronto 1998 begonnen. In 403 Spielen für das Team legte er durchschnittlich 23,4 Punkte und 5,2 Rebounds auf. Erst vor knapp drei Wochen wurde "VC" zudem in die NBA Hall of Fame aufgenommen.