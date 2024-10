Ob Paul George, der sich nach Jahren bei den Los Angeles Clippers nun den Philadelphia 76ers anschloss, oder Chris Paul, der zusammen mit Rookie des Jahres Victor Wembanyama das neue Duo in San Antonio bilden soll. Im Sommer gingen in der NBA mal wieder diverse Spielerwechsel über die Bühne.

Im Folgenden beleuchten wir die ersten Auftritte der Spieler bei ihren neuen Teams in der Preseason.

Philadelphia 76ers: Paul George

Nachdem sich George mit den LA Clippers nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen konnte, gehen beide Parteien nun getrennte Wege. Nach Indiana, Oklahoma und Los Angeles sucht "PG" nun in seiner bereits vierten Karrierestation sein Glück. Doch wie verlief der Start in die Saisonvorbereitung?

George kam bislang in zwei Spielen der Preseason zum Einsatz. Dabei überzeugte der 34-Jährige vor allem mit seinen Scorerqualitäten. Im Schnitt führte er aktuell alle Spieler in Sachen PPG an. Zuletzt mussten sich seine Sixers aber dennoch gegen die Minnesota Timberwolves geschlagen geben.