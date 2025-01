"Ich bin schon lange ein großer Fan des VfL Wolfsburg, als Kind bin ich alle zwei Wochen in die Volkswagen Arena gegangen", wird Theis in der Pressemitteilung zitiert. "Es ist eine Ehre und fühlt sich gleichzeitig absolut richtig an, Markenbotschafter des VfL Wolfsburg zu sein. Ich freue mich darauf, den Verein in den USA und der Welt zu repräsentieren."