Technisch gesehen sind es sogar noch zwei mehr, mit den beiden Youngstern Mathieu Grujicic (FC Barcelona) und Declan Duru (Real Madrid) sind noch zwei weitere deutsche Spieler für die EuroLeague gemeldet, Letzterer durfte aufgrund einer Verletzungsmisere im November sogar mal für zwei Minuten schnuppern.

Isaac Bonga (Partizan Belgrad)

Stats: 7,0 Punkte, 4,1 Rebounds und 0,8 Steals bei 42,9 Prozent aus dem Feld sowie 40,2 Prozent von der Dreierlinie in 24:55 Minuten (25 Spiele)

Bei der Nationalmannschaft entwickelte sich Bonga zu einem außergewöhnlich gutem Rollenspieler, genau das macht der frühere Bayern-Spieler nun auch in Belgrad. Der 25-Jährige hält zwar den Ball deutlich weniger in den Händen als noch in München, dafür trifft Bonga den Dreier aber so gut wie nie und passt bestens ins System von Coaching-Legende Zeljko Obradovic.

Partizan steht für Länge und eine aggressive Verteidigung, hierbei nimmt Bonga eine essentielle Rolle ein. Der DBB-Spieler kann Guards und Flügelspieler verteidigen, das ist im Switch-lastigen Spiel der Belgrader eine wichtige Eigenschaft.

Zuletzt konnte Bonga jedoch nicht mitwirken, nachdem der Flügelspieler sich im Länderspiel gegen Bulgarien nach wenigen Minuten verletzte und seither nicht mehr zum Einsatz kam. Für Partizan ist das ein schwerer Schlag, da die Serben wie die halbe EuroLeague auch um den Einzug in die Playoffs kämpfen.

Isaac Bonga spielt für Partizan. picture alliance / Gonzales Photo/Inaki Esnaola

Leon Kratzer (Paris Basketball)

Stats: 0,7 Punkte und 2,6 Rebounds bei 33,3 Prozent aus dem Feld in 9:45 Minuten (23 Spiele)

Kratzers Rolle in Paris ist in seinem zweiten Jahr deutlich kleiner geworden. Durch die Ankunft von Kevarrius Hayes ist der Nationalspieler nur noch ein Backup in Paris, dazu kamen diverse Verletzungsprobleme während der Saison. In der französischen Liga kam Kratzer sogar nur fünfmal zum Einsatz.

Gleichzeitig sind die Aufgaben unter Coach Thiago Splitter ähnlich wie noch mit Iisalo. Kratzer wird für seine harten Blöcke sowie sein gutes Offensiv-Rebounding geschätzt, gerade letzteres ist weiterhin eine wichtige Komponente im Spiel der Pariser.

Ohnehin wechseln die Pariser aufgrund ihrer intensiven Spielweise oft durch, so fallen auch immer wieder Minuten für den harten Arbeiter ab.

Maodo Lo (Paris Basketball)

Stats: 10,2 Punkte und 2,2 Assists bei 46,3 Prozent aus dem Feld sowie 33,6 Prozent von der Dreierlinie in 17:46 Minuten (27 Spiele)

Niemand hätte vor der Saison einen Pfifferling auf Paris als möglichen Playoff-Teilnehmer gesetzt, doch nach einem traumhaften Start mischt der amtierende EuroCup-Sieger weiterhin um einen Platz in der Postseason mit. Lo hat daran ebenso seinen Anteil, er ist es meist, der die Pariser Offense am Laufen halten soll, wenn MVP-Kandidat T.J. Shorts seine wohlverdienten Pausen erhält.

Und als der ehemalige Bonner pausierte, zauberte Lo gegen Real Madrid mal eben 30 Punkte aus dem Handgelenk. Nach seinem schweren Jahr in Mailand scheint Lo in Paris wieder seine alte Leichtigkeit wiedergefunden zu haben. Dabei kommt der Stil des Teams dem Berliner sehr entgegen. Es wird schnell gespielt, schnelle Abschlüsse sind durchaus gewünscht und der Kreativität viel Freiraum gelassen.

Im Podcast "Abteilung Basketball" sprach Lo zwar von einer Umstellung auf das EuroLeague-untypische System (ergo das Konzept von Ex-Coach Tuomas Iisalo), doch auch das ist ein Grund, warum Paris vor allem in der ersten Saisonhälfte überrumpeln konnte.

Maodo Lo ist ein Star in Paris. IMAGO/Alexander Trienitz

Tibor Pleiß (Panathinaikos)

Stats: 2,0 Punkte und 0,7 Rebounds bei 42,9 Prozent aus dem Feld in 7:12 Minuten (3 Spiele)

Der Oldie wechselte erst kurz vor der Deadline Ende Februar vom italienischen Aufsteiger Trapani Shark zum EuroLeague-Champion. Hier spielte vor allem Coach Ergin Ataman eine wichtige Rolle, unter dem Pleiß bei Anadolu Efes zweimal die EuroLeague gewann.

"Er schätzt meine deutsche Mentalität, dass ich einfach meinen Job mache“, verriet der Nationalspieler im Interview mit MagentaSport. "Ich bin ein Arbeiter. Wenn ich trainiere, gebe ich nie nur 20 Prozent. Er kann sich auf mich verlassen und weiß, dass ich die Systeme kenne."

Pleiß ist gewissermaßen eine Versicherung für die Griechen, die auf der Center-Position einige Verletzungsprobleme haben. Star-Fünfer Mathias Lessort fehlt weiter, dazu fällt auch NBA-Rückkehrer Ömer Yurtseven aus.

Der Deutsche wird hier und da Minuten übernehmen, wenn er gebraucht wird, viel mehr Spielzeit dürfte im Luxuskader von Panathinaikos aber nicht abfallen.

Daniel Theis (AS Monaco)

Stats: 14,3 Punkte, 5,7 Rebounds und 1,0 Blocks bei 63,7 Prozent aus dem Feld in 24 Minuten (3 Spiele)

Monaco befindet sich derzeit etwas auf Talfahrt. Noch im Januar grüßte das Team aus dem Fürstentum von der Spitze, doch der Effekt des neuen Coaches Vassilis Spanoulis scheint verpufft. Daran ändert auch die Ankunft von Theis wenig, auch wenn dieser in seinen wenigen Einsätzen bisher voll einschlug (Net-Rating: +6,8), was auch seine rohen Zahlen belegen.

Theis ist in der Theorie das, was dem Team in dieser Saison fehlte. Ein athletischer Center, der aber auch das Feld breit machen, als Ballverteiler agieren und auch in der Verteidigung einen großen Einfluss haben kann. Zwar haben die Monegassen nun ein Überangebot auf der Fünf, dennoch ist davon auszugehen, dass der Deutsche in den wichtigen Momenten auf dem Feld stehen wird, da er als Pick’n’Roll-Partner der starken Guards Mike James oder Elie Okobo ein guter Fit ist.