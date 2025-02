Laut Marc J. Spears von Andscape plant der Slowene sein Debüt für die Lakers kommende Woche im Delta Center gegen die Utah Jazz zu geben. Dort gastieren die Lakers am 13. Februar (3 Uhr deutscher Zeit). Sein Heimdebüt könnte der Slowene dann eine Woche später gegen die Charlotte Hornets geben. Nicht mal zwei Wochen später dürfte es für Doncic dann direkt emotional werden: Am 26.02 empfängt L.A. die Mavs in der Crypto.com Arena.

Am Montag soll er bereits in der Trainingsanlage der Lakers gewesen sein, um sich medizinischen Tests zu unterziehen, am Dienstagabend folgt dann die offizielle Vorstellung auf der Pressekonferenz. Laut Spears sei Doncic während seines Flugs nach L.A. noch "enttäuscht und wütend" gewesen, dies soll sich nach einem langen Gespräch mit Lakers-GM Rob Pelinka aber geändert haben. Auch The Athletic berichtet, dass Doncic "entzückt" sei, Teil der Lakers-Organisation zu sein, und sich eine langfristige Zukunft in Hollywood vorstellen könne.