vor 2 Stunden DBB-Star erhofft sich größere Spielanteile "Teil dieses Abenteuers sein": Theis freut sich auf Monaco

Nach gut acht Jahren in der NBA ist Basketball-Weltmeister Daniel Theis zurück in Europa. Der Center wechselt mit sofortiger Wirkung zur AS Monaco, das gab der EuroLeague-Klub am Montag bekannt. Der 32-Jährige aus Salzgitter hat einen Vertrag bis 2026 unterschrieben.