Das gab die BBL in einer Pressemitteilung bekannt. Der Spielleiter verhängte eine Sperre von drei Spielen gegen Koumadje, dazu wurde der Big Man auch zu einer Strafe von 2.000 Euro verdonnert.

Laut Informationen der Bild gab es auf der Bank einen Zwischenfall mit einem Dopingkontrolleur der NADA. Dieser soll vor dem vierten Viertel erschienen sein, als Alba-Coach Israel Gonzalez gerade den nächsten Spielzug aufmalte. Als diverse Alba-Spieler den Kontrolleur wegschoben, machte der Center wohl eine Geste, dass dieser verschwinden solle und traf diesen dabei am Hinterkopf.

"Der Mann hatte eine Akkreditierung mit Crailsheim-Logo um den Hals. Wir wussten gar nicht, wer das ist", sagte Geschäftsführer Baldi der Bild. "Er drängt sich während der Traineransprache in den Spielerkreis, schiebt sogar einige Spieler zur Seite. Das muss man sich erst mal vorstellen. (…) So etwas habe ich in 50 Jahren Basketball-Bundesliga noch nicht erlebt."