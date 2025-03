Das Interesse der Los Angeles Lakers an Kevin Durant sorgte für Aufsehen, doch nun werden Zweifel laut. Insider Jovan Buha von The Athletic hält die Gerüchte für übertrieben und vermutet eine gezielte Strategie, um Aufmerksamkeit zu generieren. Ist ein Wechsel des Suns-Stars nach L.A. wirklich realistisch?

Die Los Angeles Lakers sollen laut Berichten neben Teams wie den San Antonio Spurs, Miami Heat und Dallas Mavericks zu den Interessenten für Kevin Durant gehören. ESPN-Insider Brian Windhorst deutete kürzlich an, dass ein Trade von Durant im Sommer "sehr wahrscheinlich" sei, und spekulierte, dass die Phoenix Suns nach einem enttäuschenden Saisonverlauf mit 29-33 Siegen einen Umbruch einleiten könnten.

Doch nun sorgt Jovan Buha von The Athletic für Ernüchterung. In seinem aktuellen Podcast äußerte er Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Berichte: "Ich habe nichts darüber gehört, dass die Lakers tatsächlich an Kevin Durant interessiert sind. Ich denke, das ist eher eine Situation, in der jemand die Lakers ins Spiel bringt, um Buzz zu erzeugen."

Jovan Buha: "Lakers müssten alles opfern"

Ein möglicher Trade für Durant wäre zudem äußerst kompliziert. Laut Buha müssten die Lakers wohl Austin Reaves, Rui Hachimura, Dalton Knecht, Gabe Vincent, Maxi Kleber, einen Erstrundenpick sowie mehrere Pick-Swaps abgeben. "Das ist eine Menge. Die Lakers würden quasi alles opfern, was sie aktuell an Trade-Assets haben", erklärte er. "Für KD könnte man das vielleicht rechtfertigen, aber wenn Phoenix ein offenes Bieterfeld mit mehreren Teams hat, könnten sie sicherlich ein besseres Angebot bekommen."

Die entscheidende Frage bleibt: Würden die Suns einem Lakers-Trade überhaupt zustimmen? Buha bezweifelt es: "Ich sehe nicht, wie die Lakers das durchziehen könnten. Warum sollte Phoenix das tun, es sei denn, KD fordert explizit einen Wechsel nach L.A.?"

Während einige Insider weiter von einem möglichen Durant-Trade ausgehen, bleibt der 36-Jährige offiziell in Phoenix gebunden. Sein Vertrag läuft bis 2025 und garantiert ihm 54,7 Millionen US-Dollar für die kommende Saison. Doch sollte Durant wirklich den Wunsch äußern, mit LeBron James und Luka Doncic ein Superteam in Los Angeles zu bilden, müsste James womöglich eine Gehaltskürzung in Kauf nehmen. Laut Berichten sei der 40-Jährige jedoch nicht bereit, diesen Schritt zu gehen.