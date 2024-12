Manchmal gibt es einfach glückliche Fügungen. Eigentlich sind die Warriors nämlich "hard capped", sie dürfen also nicht mehr Gehälter aufnehmen als sie abgeben, doch der Trade für Schröder stellte einen Sonderfall dar. Da die Warriors noch eine knappe halbe Million übrig hatten und Schröder nur 200.000 Dollar mehr als der getradete De’Anthony Melton kassiert, konnten die Warriors den Deutschen gerade so in den Kader quetschen.