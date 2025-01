NBA: Phoenix Suns an Nick Richards interessiert

Die Phoenix Suns suchen weiterhin nach Verstärkungen auf der Center-Position und haben laut PHNX Sports und Arizona Sports 98.7 ein Auge auf Nick Richards von den Charlotte Hornets geworfen. Der 27-Jährige überzeugt diese Saison mit 9,2 Punkten, 7,7 Rebounds und 1,3 Blocks pro Spiel und passt ideal in das Profil eines athletischen und dynamischen Big Mans.

Um Jusuf Nurkic und dessen verbleibenden Vertrag (18,13 Millionen Dollar 2023/24, 19,38 Millionen Dollar 2024/25) abzugeben, bräuchten die Suns jedoch zusätzliches Gehalt von Charlotte, um den Trade möglich zu machen. Die Hornets müssten mindestens einen weiteren Spieler mit einem Gehalt von 5,63 Millionen Dollar oder mehr einbringen.

Giannis Antetokounmpo spielt seit 2013 für die Bucks. Michael McLoone-Imagn Images

Als Optionen gelten Cody Martin (8,12 Millionen Dollar), ein vielseitiger Wing, der nach einer von Verletzungen geplagten Phase wieder Fuß fasst, oder Vasilije Micic (7,72 Millionen Dollar), der frühere EuroLeague-MVP, der sich seit seinem NBA-Debüt 2023 noch schwer tut. Beide Spieler haben Verträge, die bis 2025 laufen, aber für die Saison 2025/26 nicht garantiert sind. Die Gespräche zwischen den Suns und Hornets bleiben vorerst "vorläufig".

NBA: Nets träumen von Giannis, kein Interesse an Butler

Die Brooklyn Nets sind das einzige Team, das 2025 über maximales Cap Space verfügen wird. Laut NBA-Insider Marc Stein wollen die Nets jedoch keine kurzfristigen Verpflichtungen eingehen und setzen stattdessen auf langfristige Planung und den Draft. Ein Star-Trade steht nicht auf der Prioritätenliste - außer Giannis Antetokounmpo wird verfügbar.

"Giannis wäre das absolute Traumziel der Nets", schreibt Stein. Ein Trade des Bucks-Stars bleibt allerdings unwahrscheinlich, solange Milwaukee nicht bereit ist, über einen Umbruch nachzudenken. Im Gegensatz dazu hat Brooklyn keinerlei Interesse an Jimmy Butler, der im Sommer Free Agent wird.

NBA: Johnson im Fokus mehrerer Teams

Nets-Forward Cam Johnson steht laut Stein im Fokus mehrerer Teams, darunter die Indiana Pacers, Memphis Grizzlies und Sacramento Kings.

Die Grizzlies gelten laut Stein als "häufig genannter" Interessent für Johnson. Allerdings bleibt fraglich, wie ernst Memphis an einer Verpflichtung interessiert ist, nachdem die Nets kürzlich Dorian Finney-Smith an die Los Angeles Lakers abgegeben haben und ein potenzieller Deal mit den Grizzlies nicht zustande kam. Trotzdem haben die Grizzlies mit John Konchar, einem Spieler, der bei vielen Front Offices in der Liga geschätzt wird, und Luke Kennard, der mit 45,9% die zweithöchste Dreierquote der Liga aufweist (hinter Nikola Jokic), zwei wertvolle Trade-Chips. Laut Jake Fischer (The Stein Line) könnten die Grizzlies Kennard, Konchar und Draft-Picks anbieten, um einen Deal abzuschließen.

Neben Memphis sieht Stein die Indiana Pacers als "ein Team, das man beobachten sollte". Auch die Sacramento Kings haben dem Bericht zufolge Gespräche mit den Nets über einen möglichen Trade geführt.

NBA: Suns wollen Butler "unbedingt", aber Hürden bleiben

Die Phoenix Suns und Jimmy Butler haben offenbar gegenseitiges Interesse, eine Zusammenarbeit zu ermöglichen. "Ich habe gehört, dass sie ihn unbedingt wollen", sagte eine Quelle laut Stein. Doch ein Trade bleibt schwierig, da die Suns zunächst Bradley Beal und dessen No-Trade-Klausel bewegen müssten. Zudem bräuchte es ein drittes Team, das Beals massiven Vertrag aufnimmt, um Platz für Butler zu schaffen.

NBA: Interesse an Raptors Boucher nimmt zu

Chris Boucher von den Toronto Raptors rückt in den Fokus mehrerer Teams, die nach kostengünstiger Verstärkung für die Frontcourt-Rotation suchen. Laut Ian Begley (SNY) zählt der amtierende Champion Denver Nuggets zu den Interessenten.

Der 31-jährige Boucher kommt in dieser Saison auf durchschnittlich 10,3 Punkte und 4,3 Rebounds in etwa 17 Minuten pro Spiel. Trotz seiner soliden Leistungen wurde seine Rolle bei den Raptors zuletzt kleiner, da sich das Team stärker auf die Zukunft konzentriert. Mit einem auslaufenden Vertrag über 10,8 Millionen Dollar könnte Boucher in fast jedes Team als Rotationsspieler passen - ein Name, den man vor der Deadline im Auge behalten sollte.

NBA: Nembhard für die Pacers "unantastbar"

Indiana Pacers-Guard Andrew Nembhard ist laut Stein einer der wertvollsten jungen Spieler im Kader und gilt als "unantastbar" für Trades. Mit einem Gehalt von nur 2,02 Millionen Dollar und langfristiger Teamkontrolle passt der 23-Jährige ideal in die strategische Ausrichtung des Teams.