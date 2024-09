Wie die New York Post berichtet, kam es zum Streit zwischen Wyc Grousbeck und dessen Vater Irving Grousbeck, der 20 Prozent der Anteile an den Celtics hält. Demnach sei der 90-Jährige nicht gewillt, die voraussichtlichen Verluste mitzutragen, die entstehen, wenn das Team in dieser Form zusammengehalten werden soll.