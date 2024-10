Die EuroLeague hat die Konsequenzen aus Facundo Campazzos hitzigem Auftritt im Spiel gegen den FC Bayern Basketball gezogen: Der Guard von Real Madrid wird für eine Partie gesperrt und muss zusätzlich eine Geldstrafe in Höhe von 5.000 Euro bezahlen. Damit wird Campazzo seinem Team im wichtigen Spiel am Donnerstag (20:45 Uhr) gegen Partizan Belgrad fehlen.

Bereits in der vergangenen Woche hatte die EuroLeague ein Disziplinarverfahren gegen Campazzo eröffnet. In der Schlussphase der Partie in München konnte sich der Argentinier nicht mehr beruhigen und wivon den Schiedsrichtern disqualifiziert. Die Szene ereignete sich, als Campazzo beim Stand von 89:94 einen vermeintlichen Foul-Pfiff einforderte, stattdessen aber für Flopping bestraft wurde. Aufgebracht über diese Entscheidung ließ er seinen Emotionen freien Lauf und wurde erst durch seinen Teamkollegen Serge Ibaka zurückgehalten. Am Ende verließ der Star-Guard den Platz nach einem technischen Foul und einer Disqualifikation.