Wie Marc Stein (Substack) meldet, ist es wahrscheinlich, dass Steve Kerr nicht mehr als Head Coach für die USA zur Verfügung stehen wird. Der Coach der Golden State Warriors hatte nach den Olympischen Spielen in Tokio die Nachfolge von Gregg Popovich angetreten und schon im Vorfeld vor Olympia angedeutet, dass er nach Paris zurücktreten werde.

"Für mich ist das ein Zwei-Jahres-Kreislauf", erklärte Kerr bei The Athletic. "Pop hat eine Weltmeisterschaft und Olympia gecoacht, nun bin ich an der Reihe und ich glaube, genau so sollte es auch sein." Bei der WM sprang für die USA unter Kerr Platz vier heraus, ein Jahr später konnte der Olympia-Titel erneut verteidigt werden.