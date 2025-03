Stephen Curry wird General Manager von NCAA-Team

Curry ist damit der erste aktive Sportler aus einer der großen US-Sportligen, der eine aktive Rolle im Front Office eines NCAA-Teams einnimmt. Der Chefkoch spielte von 2006 bis 2009 für die Hochschule in North Carolina. Am Davidson College soll er als eine Art Leitfigur für die Jungen und Mädchen dienen.

Dort wird er an der Seite von General Manager Austin Buntz, der früher im Marketing von Under Armour gearbeitet hat. Curry hat erst vor kurzem einen lebenslangen Vertrag bei der Sportmarke unterschrieben.

"Die Erfahrung an Davidson ist erstklassig", sagte Curry in einer vom College veröffentlichten Erklärung. "Mein Weg von meiner Ankunft in Davidson im Jahr 2006 bis heute zeigt, dass ich die Chance hatte, Basketball auf höchstem Niveau zu spielen, eine großartige Ausbildung zu erhalten, ein erstaunliches Netzwerk durch die Davidson-Alumni aufzubauen und weiterhin die Davidson-Flagge zu repräsentieren. Ich möchte, dass talentierte und charakterstarke studentische Athleten die gleiche Erfahrung machen können."