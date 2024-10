"Das Team, das in Schwierigkeiten sein könnte, sind die Nuggets", sagte Barkley bei TNT nach der 87:102-Niederlage der Nuggets vor heimischem Publikum. „Sie waren vergangenes Jahr so ziemlich das letzte Team in Sachen Bankspieler und ich habe heute Abend auf der Bank nichts gesehen, was mir 'Uhs' oder 'Ohs' gegeben hat. Die Nuggets müssen eine Bank finden. Sie müssen etwas tun, denn ihre Bank ist so stark geschwächt. Das ist nicht fair gegenüber [den Startern]”, führt er aus.