Nur Tage danach hat das US-Unternehmen gleich die nächste gute Nachricht für Basketballfans aller Welt parat. Am 9. Oktober wird die Serie "Startaufstellung" (original: Starting Five) auf der Plattform verfügbar sein.

In der vergangenen NBA-Saison begleitete Netflix fünf Stars der weltweit größten Basketballliga. Zu den auserwählten Sportlern gehören LeBron James, Anthony Edwards, Jimmy Butler, Domantas Sabonis sowie der spätere NBA-Champion Jayson Tatum.

"Obwohl alle Fünf das gemeinsame Ziel verfolgen, einen NBA-Titel zu gewinnen, steht jeder der Athleten an einem anderen Punkt in seiner Karriere", ließ Netflix in einem offiziellen Statement verlauten. "Die Serie thematisiert die Herausforderungen der Sportler auf und abseits des Platzes."