Mit 95:84 setzte sich die AS Monaco im Spitzenspiel beim bisherigen Tabellenführer Cholet durch, dabei kam Theis, der in der EuroLeague noch startete, lediglich 16 Minuten zum Einsatz.

Es war der neunte Sieg in Serie für die Mannschaft aus dem Fürstentum, die damit auch die Tabellenführung in der französischen Liga übernahmen. Nun steht eine richtungsweisende Woche für das Team von Coach Vassilis Spanoulis an, da der Gegner nun zweimal in Folge Paris heißt.