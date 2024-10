Erster Dämpfer für das neue Superteam aus Piräus. Die Griechen starteten eiskalt (3/15 FG im ersten Viertel), arbeiteten sich aber bis zur Pause wieder heran, doch in der Schlussphase hatten die Türken das bessere Ende für sich. Mit einem 8:0-Lauf Mitte des vierten Viertels über gut vier Minuten setzte sich Fener in dieser defensivgeprägten Partie entscheidend ab.

Lo und Shorts stark: Paris verliert trotzdem

Das Debüt von Paris Basketball in der EuroLeague verlief letztlich ohne Erfolg. Ex-BBL-MVP T.J. Shorts (16 Punkte, 6/11 FG, 4 Assists, 3 Steals) erfüllte zwar die hohen Erwartungen, doch es zeigte sich auch, dass die Franzosen noch etwas grün hinter den Ohren waren. Paris führte im dritten Viertel noch mit bis zu 13 Zählern, kassierten aber zu viele Dreier (Roter Stern: 10/22).

Für die Gäste machte vor allem Nemanja Nedovic ein überragendes Spiel. Der Oldie verwandelte fünf seiner sechs Triples und war mit 21 Punkten Topscorer der Serben. Dazu trafen auch Nikola Kalinic (9) und Isaiah Canaan (14) wichtige Würfe, während Milos Teodosic wegen einer Sperre aus dem Vorjahr fehlte. Die Gäste behielten am Ende von der Freiwurflinie die Nerven, ein möglicher Dreier von Nadir Hifi (12, 4/13) zur Verlängerung klatschte nur auf den Ring, war aber auch zu spät.

Aus deutscher Sicht feierte Maodo Lo ein gutes Debüt für die Pariser. Der Berliner kam in gut 18 Minuten auf zwölf Punkte (5/8 FG) und versenkte in der ersten Halbzeit alle seine vier Würfe. Leon Kratzer verbuchte in elf Minuten je drei Punkte und Rebounds, während die Ex-Bonner Michael Kessens und Sebastian Herrera nicht zum Einsatz kamen.