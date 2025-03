Knicks-Forward Mikal Bridges setzt sich für eine gerechtere Minutenverteilung in der Rotation seines Teams ein. Wie er gegenüber der New York Post erklärte, hat er Coach Thibodeau gebeten, die Starter weniger einzusetzen und der Bank mehr Chancen zu geben. Bridges betont, dass das Team tief genug besetzt ist, um von einer ausgeglicheneren Verteilung zu profitieren.

Mikal Bridges: Der Iron-Man der NBA

Kaum ein Spieler verkörpert die Dauerbelastung mehr als er: Bridges hält aktuell die längste aktive Serie an aufeinanderfolgenden Spielen in der NBA (554 Spiele) und führt die Liga in Gesamtminuten an. Mit durchschnittlich 38 Minuten pro Spiel trägt er erheblich zur starken Saison der Knicks bei, die mit einer Bilanz von 42-23 auf Platz drei der Eastern Conference stehen.