Indiana Pacers: Was wurde in der Offseason gemacht?

Ihren großen Move machten die Pacers bereits im Januar, als sie All-Star Pascal Siakam aus Toronto loseisten und mit dem Kameruner bis in die Conference Finals vorstießen. Schon damals war klar, dass man den kommenden Free Agent bezahlen musste. Es ist einer der Gründe, warum in der Offseason verhältnismäßig wenig in Indianapolis passierte.

Siamkam erhielt wie erwartet seinen Maximalvertrag (4 Jahre, 189,5 Millionen Dollar), womit das Gros der finanziellen Flexibilität aufgebraucht war, dazu wurde Restricted Free Agent Obi Toppin gehalten. Beide Spieler sind Säulen in der aktuellen Mannschaft. Siakam hat sich als idealer Partner für Star Tyrese Haliburton erwiesen. In seinem ersten vollen Jahr mit dem Team erwarten die Pacers, dass Siakam weiterhin auf hohem Niveau agiert.

Zu- und Abgänge bei den Indiana Pacers

Indiana Pacers: Was ist die Ausrichtung

Im Vorjahr schnupperten die Pacers an den Finals, der Sweep gegen Boston sah letztlich deutlicher aus, als er war. Die Pacers glauben fest daran, dass sie mit ihrem aktuellen Kader konstant in der Spitze der Eastern Conference mitspielen kann. Haliburton ist der klare Franchise Player und zählt zu den besten Spielmachern der Liga. Seine All-NBA-Nominierung trotz verletzungsgeplagter zweiter Saisonhälfte bestätigt das.

Die Entwicklung von Haliburton war hier scheinbar der Anreiz, schnell zu handeln und den Rebuild, der in Indiana eher unbeliebt ist, zu beschleunigen. So steht auf dem Papier ein gutes Team, welches Hoffnung macht, erste Erfolge feiern konnte und auch noch entwicklungsfähig scheint.

Indiana Pacers: Die Schwachstellen

Die größte Schwäche der Indiana Pacers liegt in ihrer Verteidigung. In der vergangenen Saison waren sie das viertschlechteste Defensivteam der Liga und ließen durchschnittlich 120,2 Punkte pro Spiel zu. Mit einem defensiven Rating von 118 belegten sie zudem den siebtletzten Platz in dieser Kategorie. In den Playoffs war Indiana hier zwar besser, gewann aber vornehmlich über ihre Defense.