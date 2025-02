Der Shooting Guard wechselte 2024 von Granada zum Champions-League-Teilnehmer Teneriffa, wo Krämer in bislang in gut 19 Minuten 12,4 Punkte pro Partie erzielt und von durchschnittlich sechs Dreierversuchen starke 45 Prozent versenkt. Krämer besitzt auf der Ferieninsel einen Vertrag bis 2026, kann aber im Juli aus diesem aussteigen.

Krämer mit starker Saison

Auch für die Nationalmannschaft konnte Krämer überzeugen, nachdem er bei der Weltmeisterschaft 2023, als das DBB-Team den Titel holte, kaum eine Rolle spielte. Beim EM-Qualifikationsspiel in Schweden erzielte der gebürtige Slowake 43 Punkte und kratzte dabei am ewigen Bestwert von Dirk Nowitzki, der bei der WM 2006 mal 47 Zähler in einem Spiel mit dreifacher Verlängerung gegen Angola erzielt hatte.

In der Saison 2020/21 hatte Krämer schon einmal in der EuroLeague geschnuppert (fünf Einsätze), konnte sich aber beim FC Bayern Basketball unter Head Coach Andrea Trinchieri nicht durchsetzen. Stattdessen wechselte Krämer nach Braunschweig, wo er in seiner zweiten Saison mit durchschnittlich 17,6 Punkten bester deutscher Scorer in der BBL war.