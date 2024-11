Wie der Reporter in der Nacht mitteilte, befinde sich die NBA derzeit in "ernsten Gesprächen" darüber, ob das Format des Spiels abgeändert werden soll. Dabei stehe zur Diskussion, die Spieler nicht wie bislang in zwei, sondern in vier Mannschaften aufzuteilen. Diese treten schließlich in zwei Halbfinals gegeneinander an, die Sieger fordern sich im Finale heraus.