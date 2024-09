Nach ihrem NBA-Titel 2023 galten die Denver Nuggets auch in der vergangenen Saison als Mitfavoriten auf den Gesamtsieg. Für den großen Wurf reichte es letztlich allerdings nicht, was auch auf den Abgang von Schlüssel-Rollenspielern wie Jeff Green und Bruce Brown zurückzuführen ist.

Denver verlor erneut wichtige Rollenspieler

"Sogar für NBA-Verhältnisse unüblich"

Bereits im Mai hatte sich General Manager Calvin Booth zur Thematik geäußert und die Meinungsverschiedenheit eingeräumt. "Das Front Office will in der Regel dafür sorgen, dass die langfristige Perspektive berücksichtigt wird. Und Trainer Malone will jetzt so viele Spiele wie möglich gewinnen", erklärte er die Situation. "Ganz oft gehen diese Wünsche auch Hand in Hand, aber manchmal gehen sie eben auch auseinander."