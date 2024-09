Die kommende Saison rückt näher, doch bei Alba Berlin ist die Stimmung alles andere als optimistisch. Bei einem Medientermin am Mittwoch äußerte sich Gonzalez beunruhigt über den aktuellen Zustand des Teams „Wir haben nicht so trainiert und uns entwickelt, wie wir es geplant hatten. Wir sind nicht da, wo wir sein sollten”, bemängelte der Coach und schob nach: "Ich bin sehr besorgt über die Situation."

Gonzalez verärgert über Fitnesszustand

Bereits in der vergangenen Saison hatte Alba Berlin mit einem schwierigen Start zu kämpfen, was vor allem daran lag, dass viele Spieler aufgrund der Weltmeisterschaft verspätet ins Training eingestiegen waren. Dieses Problem bestand in diesem Jahr jedoch nicht. Dennoch scheint aktuell wenig zu funktionieren. Gonzalez zeigte sich enttäuscht: "Das ist sehr ärgerlich. Denn dieses Jahr hatten wir alle Spieler von Beginn an mit dabei. Aber wir sind nicht in der Lage, zwei Tage in Folge mit allen Spielern zu trainieren."