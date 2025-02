So schnell kann es manchmal gehen, noch am 22.11.24 war der Weltmeister Letzter in seiner Gruppe, nach dem 80:61-Erfolg gegen Schweden ist das DBB-Team wieder auf Rang zwei. Der direkte Vergleich mit Schweden ist in der Tasche, sodass ein weiterer Sieg reichen sollte, um die Qualifikation perfekt zu machen.