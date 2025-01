Bei der 115:118-Niederlage verbuchte der All-Star lediglich 15 Punkte und nahm auch nur 16 Würfe aus dem Feld. Dabei schickten die Celtics immer wieder einen zweiten Gegenspieler, was Edwards überhaupt nicht schmeckte, da er so meist den Ball zu einem freien Mitspieler abgeben musste.

"Klar, so funktioniert Basketball, aber so möchte ich natürlich nicht spielen. Ich bin 23 Jahre jung. Ich will nicht das ganze Spiel über den Ball abgeben", meckerte Edwards. "So wie ich aber verteidigt werde, muss ich das machen."