"Ich war einfach aggressiv, habe den Ball bekommen und er ist oft reingegangen", sagte Jokic nach dem 141:111-Sieg der Seinen über die Hawks. Was aus dieser wahrlich bescheidenen Antwort nicht hervorgeht: Der Center hat gerade einen historischen Zwei-Spiele-Lauf hingelegt, den die Liga so nur zweimal in ihrer gesamten Geschichte gesehen hat.

48 Punkte, 14 Rebounds und acht Assists waren es gegen Atlanta, keine 24 Stunden vorher gegen Washington waren es 56 Punkte, 16 Rebounds und acht Assists. 45+ Punkte, 10+ und 5+ Assists in zwei aufeinanderfolgenden Spielen gelangen nur Chamberlain 1963 und Elgin Baylor 1961. Das vielleicht Eindrucksvollste daran ist, dass diese Zahlen in dieser Saison niemanden groß überraschen.

Jokic mit einer Saison für die Geschichtsbücher

Der Center spielt eine Saison für die Geschichtsbücher und trägt sein Team, wie es kein anderer Superstar in dieser Spielzeit tut. Mit ihm auf dem Feld sind die Nuggets um unfassbare 31,2 Punkte pro 100 Ballbesitze besser, als wenn er auf der Bank sitzt. Spielt Jokic, ist Denver in Sachen Offensive Rating, Defensive Rating, Feldwurfquote, Dreierquote und Assist-Turnover-Ratio die Spitze der Liga. Spielt er nicht, liegen die Nuggets in fast allen dieser Kategorien auf dem letzten Platz.

Mit einem strauchelnden Jamal Murray und einer schwachen Bank muss der Serbe sein Team regelmäßig im Alleingang tragen. Er erzielt im Schnitt 32,3 Punkte pro Spiel, schnappt sich 13,6 Rebounds und spielt 10,2 Assists bei 56,1 Prozent aus dem Feld und 50 Prozent von Downtown. Damit führt er die Liga in Rebounds an, bei Punkten, Assists und Dreierquote liegt er ligaweit auf Platz zwei. Sollte er am Saisonende tatsächlich in allen Kategorien auf dem ersten Platz liegen - was nicht unrealistisch ist - dürfte das wohl als beste Saison aller Zeiten in die Geschichte eingehen. So etwas hat schließlich noch nie jemand zuvor geschafft.

Jokics Statistiken in dieser Saison Spiele Minuten FG% 3P% Punkte Rebounds Assists Blocks Steals 19 37.6 56.1 50.0 32.3 13.6 10.2 0.7 1.8

Nikola Jokic ist dreifacher MVP. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Jokic und die Frage nach dem MVP-Award

"Ich kann nicht sagen, dass ich überrascht bin. Ich habe seit zehn Jahren den besten Platz in der Arena und kann diesem Typen zusehen, wie er das Nacht für Nacht macht", staunte auch Coach Michael Malone nach Jokics 48 Punkten gegen die Hawks. "Egal, wie viel wir ihm aufladen, er rennt nie davor weg oder beschwert sich. Ich liebe seine mentale und physische Stärke."

Sollte Jokic die Saison so durchziehen können, wäre es spannend, was mit dem MVP-Award passiert. Dass der dreifache MVP der beste Spieler der derzeitigen Saison ist, steht außer Frage, allerdings hat nie ein Spieler den Award gewonnen, dessen Team am Ende nicht mindestens auf dem sechsten Rang lang. Derzeit liegt Denver nur auf dem siebten Rang, Teams wie die Lakers, Timberwolves und Suns lauern dazu knapp dahinter. Natürlich gibt es aber auch für alles ein erstes Mal.